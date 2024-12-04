Complexe résidentiel Fully furnished apartments. Move in and live.

Conçu pour incarner l'essence de la vie de la station balnéaire, Beach Walk Residence 3 offre à ses résidents un environnement paisible et paisible. Les intérieurs sont décorés dans des tons neutres avec des accents d'or luxueux, créant une atmosphère harmonieuse remplie de luxe. Les fenêtres panoramiques au plafond offrent une vue imprenable sur les eaux étincelantes et le paysage urbain animé, permettant à la lumière naturelle de remplir les espaces de vie.

Découvrez la fusion de la vie insulaire et de la commodité urbaine à Beach Walk Residence 3. Réveillez-vous à la brise marine apaisante et profitez de vues panoramiques s'étendant à l'horizon, créant une atmosphère de détente éternelle. La propriété offre un jardin Zen – une retraite tranquille pour la réflexion paisible et la communion avec la nature – ainsi qu'une piscine à débordement en cascade où les résidents peuvent se réunir avec les êtres chers et profiter du ciel sans fin.

Les îles de Dubaï, contre lesquelles se trouve Beach Walk Residence 3, sont une communauté riveraine unique conçue pour redéfinir la vie de luxe. Cinq îles interconnectées avec des stations balnéaires luxueuses, des plages vierges et des centres culturels reflètent un style de vie côtier contemporain qui s'harmonise avec l'ambitieux programme de développement de Dubaï pour 2040. Avec des commodités telles que des marinas, des terrains de golf, des stations balnéaires et des hôtels, cette communauté démontre l'ambition de Dubaï de devenir un pôle mondial pour les meilleurs projets résidentiels.

Dans ce coin exclusif, le confort rencontre élégance et puissance rencontre style, offrant aux résidents un luxe et une commodité inégalés. Beach Walk Residence 3 est l'épitome de la félicité insulaire, où chaque jour est une retraite paisible au cœur du paysage vibrant de Dubaï.