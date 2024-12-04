  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Starting from $111,400

Complexe résidentiel Starting from $111,400

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$112,000
;
20
ID: 28017
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

🖼 Une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs

À partir de 111 400 $

Fort potentiel de croissance du capital + revenu locatif stable dès le premier jour !
Idéal pour les locations à long terme ou quotidiennes, avec la possibilité de recevoir 8% par an immédiatement, même pendant la phase de construction.

SAMANA HILLS 3

Projet de Resort avec piscines privées dans chaque unité
Dubai Industrial City (près de Dubai South / Expo City)

Les 2 phases précédentes se sont épuisées en quelques heures
Produit moderne et tendance avec facteur de wow maximum et entrée minimale

Plus de 40 AMENITÉS DANS LE COMPLEXE :

– Piscines privées dans chaque unité
– Piscine à débordement, jacuzzi, zones barbecue
– Salle de gym intérieure et extérieure
– Cinéma en plein air
– Piscine pour enfants, aire de jeux
– Salons, sièges, balcons
– Fenêtres panoramiques, intérieurs design

Prix de départ (avec paiement à 100% + ROI 8%/an × 3 ans)

Studio de AED 409 200 (~111400 USD)

422 pieds carrés (~39 mètres carrés)
Avec piscine privée
Le prix comprend les revenus anticipés pour 3 ans de location à 8%/an > Anastasia & Invest Dubaï: Autres options:
— 465 000 AED (~ 126 500 USD) avec paiement à 100% sans ROI
— 620 000 AED avec un plan de versements de 8 ans. 1% par mois

1 chambre à partir de 574,200 AED (~156,200 USD)

~585 pieds carrés (~54 mètres carrés)
Avec piscine privée

Autres options:
— 652 500 AED avec paiement à 100% sans ROI
— AED 870 000 avec plan de versements

2 Chambre également disponible sur demande

3 OPTIONS DE PAIEMENT:

Plan d'installation jusqu'à 8 ans
— de 10 à 20 % au début
— Puis seulement 1%/mois, directement au développeur
— Pas de banque, pas d'hypothèque, pas de chèques

Paiement 100% → remise jusqu'à -25%
Paiement à 100% avec une remise jusqu'à 10% + ROI 8%/an × 3 ans
L'unité est comme si déjà loué, et le revenu est immédiatement inclus dans le prix

Toutes les phases précédentes ont été épuisées avant même le début des ventes.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 809.0
Prix ​​par m², USD 287
Prix ​​de l'appartement, USD 231,999

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

