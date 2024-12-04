Complexe résidentiel Starting from $111,400

🖼 Une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs
À partir de 111 400 $
Fort potentiel de croissance du capital + revenu locatif stable dès le premier jour !
Idéal pour les locations à long terme ou quotidiennes, avec la possibilité de recevoir 8% par an immédiatement, même pendant la phase de construction.
SAMANA HILLS 3
Projet de Resort avec piscines privées dans chaque unité
Dubai Industrial City (près de Dubai South / Expo City)
Les 2 phases précédentes se sont épuisées en quelques heures
Produit moderne et tendance avec facteur de wow maximum et entrée minimale
Plus de 40 AMENITÉS DANS LE COMPLEXE :
– Piscines privées dans chaque unité
– Piscine à débordement, jacuzzi, zones barbecue
– Salle de gym intérieure et extérieure
– Cinéma en plein air
– Piscine pour enfants, aire de jeux
– Salons, sièges, balcons
– Fenêtres panoramiques, intérieurs design
Prix de départ (avec paiement à 100% + ROI 8%/an × 3 ans)
Studio de AED 409 200 (~111400 USD)
422 pieds carrés (~39 mètres carrés)
Avec piscine privée
Le prix comprend les revenus anticipés pour 3 ans de location à 8%/an > Anastasia & Invest Dubaï: Autres options:
— 465 000 AED (~ 126 500 USD) avec paiement à 100% sans ROI
— 620 000 AED avec un plan de versements de 8 ans. 1% par mois
1 chambre à partir de 574,200 AED (~156,200 USD)
~585 pieds carrés (~54 mètres carrés)
Avec piscine privée
Autres options:
— 652 500 AED avec paiement à 100% sans ROI
— AED 870 000 avec plan de versements
2 Chambre également disponible sur demande
3 OPTIONS DE PAIEMENT:
Plan d'installation jusqu'à 8 ans
— de 10 à 20 % au début
— Puis seulement 1%/mois, directement au développeur
— Pas de banque, pas d'hypothèque, pas de chèques
Paiement 100% → remise jusqu'à -25%
Paiement à 100% avec une remise jusqu'à 10% + ROI 8%/an × 3 ans
L'unité est comme si déjà loué, et le revenu est immédiatement inclus dans le prix
Toutes les phases précédentes ont été épuisées avant même le début des ventes.