Complexe résidentiel Starting from $111,400

🖼 Une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs

À partir de 111 400 $

Fort potentiel de croissance du capital + revenu locatif stable dès le premier jour !

Idéal pour les locations à long terme ou quotidiennes, avec la possibilité de recevoir 8% par an immédiatement, même pendant la phase de construction.

SAMANA HILLS 3

Projet de Resort avec piscines privées dans chaque unité

Dubai Industrial City (près de Dubai South / Expo City)

Les 2 phases précédentes se sont épuisées en quelques heures

Produit moderne et tendance avec facteur de wow maximum et entrée minimale

Plus de 40 AMENITÉS DANS LE COMPLEXE :

– Piscines privées dans chaque unité

– Piscine à débordement, jacuzzi, zones barbecue

– Salle de gym intérieure et extérieure

– Cinéma en plein air

– Piscine pour enfants, aire de jeux

– Salons, sièges, balcons

– Fenêtres panoramiques, intérieurs design

Prix de départ (avec paiement à 100% + ROI 8%/an × 3 ans)

Studio de AED 409 200 (~111400 USD)

422 pieds carrés (~39 mètres carrés)

Avec piscine privée

Le prix comprend les revenus anticipés pour 3 ans de location à 8%/an > Anastasia & Invest Dubaï: Autres options:

— 465 000 AED (~ 126 500 USD) avec paiement à 100% sans ROI

— 620 000 AED avec un plan de versements de 8 ans. 1% par mois

1 chambre à partir de 574,200 AED (~156,200 USD)

~585 pieds carrés (~54 mètres carrés)

Avec piscine privée

Autres options:

— 652 500 AED avec paiement à 100% sans ROI

— AED 870 000 avec plan de versements

2 Chambre également disponible sur demande

3 OPTIONS DE PAIEMENT:

Plan d'installation jusqu'à 8 ans

— de 10 à 20 % au début

— Puis seulement 1%/mois, directement au développeur

— Pas de banque, pas d'hypothèque, pas de chèques

Paiement 100% → remise jusqu'à -25%

Paiement à 100% avec une remise jusqu'à 10% + ROI 8%/an × 3 ans

L'unité est comme si déjà loué, et le revenu est immédiatement inclus dans le prix

Toutes les phases précédentes ont été épuisées avant même le début des ventes.