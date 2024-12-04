Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à crédit dans la résidence Hartland II de Dubaï

Appartements élégants à louer à Dubaï Hartland II

Hartland II est un vaste complexe résidentiel de 750 000 m² à Dubaï, alliant harmonieusement luxe et beauté naturelle. Il dispose de plus de 1 000 000 m² d'espaces verts dédiés, comprenant des parcs paysagers, des allées arborées et des jardins linéaires, créant un environnement serein pour les résidents. Conçu avec soin pour le bien-être et la vie en communauté, Hartland II offre un havre de paix tout en restant bien connecté au cœur de la ville.

Appartements à vendre à Dubaï Hartland II, idéalement situés à seulement 10 minutes des meilleures écoles, hôpitaux et cliniques internationales, 12 minutes de l'aéroport international de Dubaï, 15 minutes du centre-ville et du centre commercial Dubai Mall, 25 minutes de Palm Jumeirah et 30 minutes de JBR et de la marina de Dubaï, offrant une connectivité inégalée avec les principales destinations de la ville.

Le projet présente un extérieur moderne et saisissant avec une silhouette architecturale épurée s'élevant sur 39 étages, conçue pour offrir une vue panoramique sur la skyline de Dubaï, le lagon et les environs. La façade se caractérise par des lignes épurées, de vastes panneaux de verre et des finitions sophistiquées qui reflètent le luxe urbain. L'entrée s'ouvre sur un hall d'entrée majestueux et élégant qui donne le ton à l'ambiance raffinée de la tour. Les résidents ont accès à plus de 40 équipements soigneusement sélectionnés, répartis sur le podium et les niveaux de la tour, dont une piscine de loisirs à débordement avec sièges immergés, une pataugeoire, une terrasse avec lits humides, des lits de repos, un jacuzzi et des chaises longues. Les équipements dédiés au fitness comprennent une salle de sport extérieure, une salle de sport intérieure, un studio de yoga, un sauna, des hammams et une piste de marche/jogging. Pour les loisirs et la détente, le projet propose une salle polyvalente avec espace extérieur, une salle de cinéma intérieure, une terrasse festive, un salon exécutif, un amphithéâtre, un espace barbecue et des salles de musique et d'art. Parmi les autres aménagements de vie, on compte un jardin zen, un espace jardinage, un club-house, des espaces commerciaux, des espaces de coworking et des espaces dédiés aux enfants et aux seniors, tels que des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, des salons de méditation et des salles de jeux, créant ainsi une expérience résidentielle pleinement intégrée et dynamique. Le projet propose une collection raffinée d'appartements de 1, 2 et 3 chambres, chacun soigneusement conçu pour refléter l'élégance et le confort modernes. Les intérieurs présentent des espaces ouverts rehaussés par un sol en grès cérame, des finitions murales en émulsion acrylique mate et de grandes fenêtres laissant entrer une abondante lumière naturelle. Chaque appartement comprend des placards intégrés et une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers haut de gamme tels qu'un réfrigérateur, un four, une plaque de cuisson au gaz avec hotte aspirante et un lave-linge séchant, tous de marque Bosch ou équivalente. Les cuisines sont dotées de plans de travail en pierre reconstituée de haute qualité et de meubles de rangement en stratifié, mélamine ou PET brillant. Les salles de bains sont équipées de carrelage en grès cérame haut de gamme, de meubles-lavabos élégants et d'appareils sanitaires de marques comme Duravit ou équivalentes, créant une esthétique épurée et contemporaine. La domotique pour l'éclairage et le contrôle de la température améliore encore l'expérience de vie intelligente.

DXB-00228