Complexe résidentiel Apartments in the new residence The Highgrove with swimming pools, spa and restaurant in the area of ​​Nad Al Sheba 1/Meydan, Dubai

Nous aimerions porter à votre attention le projet résidentiel unique La Highgrove, qui incarne la combinaison idéale du design moderne et de la beauté naturelle. Il y a 291 unités dans le complexe. Des appartements avec 1-3 chambres et un penthouse avec 3 chambres sont disponibles. Chaque résidence offre une vue imprenable sur le lagon et la nature environnante.

Le monde entier des commodités et des opportunités vous attend ici. Les piscines pour enfants et adultes sont à votre disposition. Les espaces sportifs spécialement équipés, y compris un centre de fitness et un studio de yoga, vous permettront de soutenir le mode de vie actif. Il y a des terrains de jeux pour enfants et des aires de barbecue, où vous pouvez passer du temps avec votre famille et vos amis, sur le territoire du complexe.

Les commodités uniques, comme un restaurant au 34ème étage avec vue panoramique sur la ville, créent l'atmosphère inoubliable pour vos dîners du soir. Le jardin au 35ème étage avec des gazebos confortables et une cheminée deviendra l'endroit idéal pour les réunions avec vos proches. En outre, vous pouvez profiter de soins de spa dans l'environnement isolé et passer du temps dans la zone du club, où de nouvelles réunions et la communication sont les bienvenus.

Chaque détail de The Highgrove est pensé pour créer un espace confortable et élégant, où vous pourrez profiter à la fois de la vie quotidienne, et des moments spéciaux avec votre famille et vos amis.

Équipements

piscines pour enfants et adultes

cinéma

Espace barbecue

Atelier de yoga

centre de fitness

aire de jeux pour enfants

Spa et sauna

restaurant avec vue panoramique

jardin sur le toit et pont d'observation

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement (70/30)

Caractéristiques des appartements

Cuisine et salles de bains incluses

Installations et équipement dans la maison

Chaque appartement comprend une cuisine entièrement équipée, ce qui en fait le centre de confort et de commodité. Les cuisines sont décorées dans le style moderne en utilisant des matériaux de haute qualité. Ils sont équipés d'appareils intégrés, dont un réfrigérateur, une cuisinière, un four, un lave-vaisselle, assurant un maximum de confort pour la cuisson. L'élégante armoire de cuisine et les comptoirs en matériaux naturels ajoutent une ombre de luxe et de style. Les salles de bains sont également conçues avec un accent sur le confort et la modernité, et équipées d'articles sanitaires.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans un quartier calme et sûr, idéal pour la vie de famille: une infrastructure parfaite, y compris des écoles, des parcs et des complexes sportifs. Tout cela crée les conditions de vie confortables. En outre, la zone est située près des principales autoroutes, assurant l'accès pratique à d'autres parties de la ville, y compris les zones commerciales et commerciales. Différents magasins, cafés et restaurants rendent la vie plus pratique et confortable ici.