Complexe résidentiel Samana Ibiza

Samana Ibiza est un projet moderne étonnant de Samana Developers, qui offre une large gamme d'appartements et de studios de 1 à 2 chambres dans le centre de Dubaï. Combinant l'architecture moderne et la vie luxueuse, ce complexe est idéal pour ceux qui recherchent un grand style de vie dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï. Il a été conçu de manière à recréer l'atmosphère élégante et vibrante de la célèbre île d'Ibiza.

Samana Ibiza, vous pouvez sentir l'esprit d'abondance et d'Ibiza insouciante à Dubaï. Les plages tranquilles, la vie nocturne passionnante et l'atmosphère ensoleillée de l'île sont une source d'inspiration. Samana Ibiza offre une large gamme de plans d'étage adaptés à tout style de vie, des appartements confortables d'une chambre à coucher aux appartements spacieux de 2 chambres. Chaque appartement dispose de larges fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle, un plan d'étage ouvert et des finitions modernes créent une atmosphère agréable et accueillante.

Samana Ibiza est une excellente option pour les propriétaires et les investisseurs, grâce à son excellent emplacement à Dubaï et à l'expérience de Samana Developers dans la création de projets de haute qualité. Sa proximité avec les développements prévus et les destinations populaires garantit que sa valeur augmentera avec le temps.

Plan d'acompte flexible pour 80 mois