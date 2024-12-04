  1. Realting.com
Complexe résidentiel Samana Ibiza

Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
10
ID: 27979
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    20

À propos du complexe

Samana Ibiza est un projet moderne étonnant de Samana Developers, qui offre une large gamme d'appartements et de studios de 1 à 2 chambres dans le centre de Dubaï. Combinant l'architecture moderne et la vie luxueuse, ce complexe est idéal pour ceux qui recherchent un grand style de vie dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï. Il a été conçu de manière à recréer l'atmosphère élégante et vibrante de la célèbre île d'Ibiza.

Samana Ibiza, vous pouvez sentir l'esprit d'abondance et d'Ibiza insouciante à Dubaï. Les plages tranquilles, la vie nocturne passionnante et l'atmosphère ensoleillée de l'île sont une source d'inspiration. Samana Ibiza offre une large gamme de plans d'étage adaptés à tout style de vie, des appartements confortables d'une chambre à coucher aux appartements spacieux de 2 chambres. Chaque appartement dispose de larges fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle, un plan d'étage ouvert et des finitions modernes créent une atmosphère agréable et accueillante.

Samana Ibiza est une excellente option pour les propriétaires et les investisseurs, grâce à son excellent emplacement à Dubaï et à l'expérience de Samana Developers dans la création de projets de haute qualité. Sa proximité avec les développements prévus et les destinations populaires garantit que sa valeur augmentera avec le temps.

Plan d'acompte flexible pour 80 mois

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
