  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer et paiement à Dubai Harbour

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer et paiement à Dubai Harbour

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,78M
;
11
ID: 27829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    57

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements en front de mer entièrement meublés avec versement dans le port de Dubai

Le port de Dubaï est une destination de premier ordre au bord de l'eau qui allie luxe, loisirs et innovation, située le long de la magnifique côte du golfe Persique. Connu pour sa marina emblématique et ses installations de yachting de classe mondiale, le port de Dubaï est conçu pour être un centre maritime dynamique, avec des résidences haut de gamme, des complexes hôteliers en bord de mer et une variété d'options de vente au détail, de restauration et de divertissement. Cette communauté au bord de l'eau offre un mélange unique de vie urbaine et balnéaire, avec un accès direct à des plages immaculées, des vues panoramiques sur la mer et la proximité de monuments emblématiques comme Palm Jumeirah et Bluewaters Island. Le port de Dubaï offre un style de vie inégalé à ceux qui recherchent le luxe, l'exclusivité et les commodités modernes.

Les appartements à vendre dans Dubai Harbour sont situés à seulement 5 minutes de la marina de Dubaï et de la résidence Jumeirah Beach, à 7 minutes de la route Sheikh Zayed, à 15 minutes de Burj Khalifa et du centre commercial Dubai Mall, à 20 minutes du quartier d'Al Fahidi, à 25 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 30 minutes de l'aéroport international Al Maktoum.

Le projet offre une expérience de vie raffinée en bord de mer avec un extérieur inspiré de l'élégance fluide des vagues, se mélangeant harmonieusement avec les eaux scintillantes du golfe Persique. Les résidents bénéficient de vastes baies vitrées qui encadrent des vues à couper le souffle, emplissant chaque maison de lumière naturelle. Les appartements et penthouses de luxe entièrement meublés sont élégamment marqués par Address Resorts. Les équipements comprennent une plage privée, une piscine à débordement avec terrasse, des zones de piscine ombragées, des chaises longues, une piscine et une zone de jeux réservées aux enfants, des nacelles pour barbecue et un jardin paysager pour la détente. Le neuvième étage abrite un centre de remise en forme ultramoderne, tandis que le rez-de-chaussée abrite des boutiques et des cafés. Le projet offre également un accès direct à une promenade animée avec des commerces et des restaurants, à quelques pas d'une marina et d'un yacht club. Agrémenté de caractéristiques durables, telles qu'un vaste aménagement paysager indigène, une gestion avancée des déchets et un parking pour véhicules électriques, le projet met l'accent sur une vie de luxe respectueuse de l'environnement. Situé sur une île exclusive, il offre un accès rapide aux principaux monuments et à Sheikh Zayed Road, ce qui en fait un refuge central mais serein.

Le projet offre une expérience intérieure élevée avec des appartements d'une, deux et trois chambres méticuleusement conçus, chacun entièrement meublé et organisé avec l'élégance caractéristique d'Address Resorts. Chaque résidence comprend des appareils de cuisine haut de gamme et des armoires encastrées, alliant harmonieusement fonctionnalité et sophistication. De grandes baies vitrées baignent les intérieurs de lumière naturelle, mettant en valeur les agencements ouverts et fluides qui privilégient à la fois le confort et le style. Les chambres principales disposent de dressings et de salles de bains privatives, conçues pour l'intimité et la commodité. Les intérieurs comprennent des espaces désignés pour les repas, la détente et le divertissement, avec des balcons offrant des vues captivantes. Chaque détail, des matériaux de haute qualité aux finitions modernes, a été soigneusement sélectionné pour créer un environnement de vie harmonieux qui respire la tranquillité luxueuse du bord de mer, ce qui en fait un choix exceptionnel pour ceux qui recherchent un style de vie exceptionnel à Dubaï, avec un mélange harmonieux de luxe et de fonctionnalité.


DXB-00161

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Loisirs

