  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,87M
;
31
Laisser une demande
ID: 27769
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    29

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements haut de gamme à Dubaï Motor City

Dubai Motor City est un quartier dynamique et convivial, réputé pour son style de vie unique, alliant héritage du sport automobile et vie urbaine moderne. Réputé pour son emblématique Autodrome de Dubaï, le quartier offre à ses résidents des divertissements palpitants, des quartiers résidentiels paisibles, des parcs paysagers et des rues piétonnes bordées de cafés, de restaurants et de commerces. Motor City offre un style de vie équilibré, favorisant une ambiance familiale avec des écoles de premier ordre, des installations sportives et des équipements luxueux. C'est une destination idéale pour les investisseurs et les familles en quête de qualité, de confort et d'animation dans un lieu dynamique.

Les appartements à vendre à Dubaï Motor City sont situés à 10 minutes des hôpitaux, cliniques, écoles et centres commerciaux, à 20 minutes de l'emblématique Palm Jumeirah, à 25 minutes du centre-ville de Dubaï et de Burj Khalifa, et à 30 minutes de l'aéroport international de Dubaï. C'est un emplacement idéal pour ceux qui recherchent un accès facile aux principales commodités.

Le projet présente un extérieur contemporain et sophistiqué, caractérisé par des lignes architecturales épurées, une esthétique moderne et de vastes façades vitrées qui optimisent la lumière naturelle tout en offrant une vue panoramique sur les environs. La façade intègre des matériaux de haute qualité et des éléments de design soignés, notamment des surfaces texturées et des détails élégants, créant un environnement visuellement attrayant et harmonieux. L'entrée accueille les résidents dans un hall d'entrée majestueux, aux finitions élégantes et à la décoration moderne, insufflant une atmosphère raffinée à l'ensemble du projet. Les résidents bénéficient d'un large éventail d'équipements haut de gamme, notamment une salle de sport entièrement équipée, des aires de jeux pour enfants intérieures et extérieures, des espaces détente avec vue sur la place, un salon, des espaces de coworking, des salles de réunion, des salles à manger privées, un espace yoga et bien-être, une salle de jeux, un cinéma, une salle polyvalente, un café, des commerces et de magnifiques espaces verts paysagers propices à la détente et aux échanges communautaires.

Le projet propose une sélection de studios et de résidences de 1, 2, 3 et 4 chambres, chacune soigneusement conçue pour allier fonctionnalité et esthétique raffinée. Les intérieurs se caractérisent par des agencements spacieux, des finitions modernes et une abondante lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Chaque appartement est équipé de placards intégrés et d'électroménagers de cuisine haut de gamme, alliant confort et élégance. Les espaces de vie sont agrémentés de sols contemporains, de luminaires élégants et de grandes fenêtres offrant une vue sereine sur le quartier environnant. Les cuisines sont conçues pour un style de vie moderne, alliant harmonieusement forme et fonctionnalité, tandis que les salles de bains évoquent une ambiance de spa avec des équipements élégants et des détails sophistiqués. L'aménagement intérieur privilégie le confort, la praticité et un luxe discret, parfaitement adapté à la vie urbaine.


DXB-00227

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$530,930
Complexe résidentiel Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$782,081
Immeuble Ava by Omniyat Dorchester Collection
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$16,45M
Complexe résidentiel TETR1S TOWER
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$198,990
Complexe résidentiel South Living
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$297,218
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,87M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Azizi Grand
Complexe résidentiel Azizi Grand
Complexe résidentiel Azizi Grand
Complexe résidentiel Azizi Grand
Complexe résidentiel Azizi Grand
Afficher tout Complexe résidentiel Azizi Grand
Complexe résidentiel Azizi Grand
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$206,027
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Apartments in the luxury complex Azizi Grand in Dubai Sports City! Fully furnished kitchen! Good option for investment! Rental income from $1000 per month! Completion date - 4 sq.m. 2024 Infrastructure: gym, barbecue area, SPA, children's playground, outdoor swimming pool at podium level, …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Park Wood
Complexe résidentiel Park Wood
Complexe résidentiel Park Wood
Complexe résidentiel Park Wood
Complexe résidentiel Park Wood
Afficher tout Complexe résidentiel Park Wood
Complexe résidentiel Park Wood
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$220,982
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Apartment with furnished kitchen! A wonderful apartment for living, investment and rental (ROI - from 10% in $). Perfect for long-term rental! Park Wood — new residential complex from Arabian Gulf & Refine Development offers luxury apartments with balconies, terraces and private gardens. I…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel AG 9INE
Complexe résidentiel AG 9INE
Complexe résidentiel AG 9INE
Complexe résidentiel AG 9INE
Complexe résidentiel AG 9INE
Afficher tout Complexe résidentiel AG 9INE
Complexe résidentiel AG 9INE
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Furnished apartment in the new AG 9INE complex in Dubai Land! For life and investment! Rental yield - from 10%! We will provide an investor catalog! Due date - 4 quarters. 2026 Amenities: State-of-the-art gym, rejuvenating health club and sparkling swimming pool, BBQ areas, cinema, dedicat…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications