Complexe résidentiel New Ruby Residence with swimming pools and fitness areas, JVC, Dubai, UAE

Ruby est un projet de Binghatti, qui propose des studios raffinés et des appartements spacieux avec 1-3 chambres. Chaque détail de Ruby est pensé au dernier détail pour créer l'atmosphère d'un style parfait. Des matériaux naturels de qualité supérieure sont utilisés dans les intérieurs - marbre radieux, bois chaud et vitrage de sol au plafond, qui remplit l'espace de lumière naturelle. C'est un endroit où le luxe et la convivialité se combinent harmonieusement, et où les aménagements ouverts créent le sentiment d'un espace infini.

Ruby est le concept soigneusement pensé de la vie, où chaque minute est pleine de confort. Profitez des meilleures commodités : une piscine à débordement pour adultes, une piscine pour enfants, un espace de yoga spécialement équipé, des espaces de fitness modernes, une piste de jogging et des salons d'extérieur élégants. Vous pouvez rester en forme, profiter des moments d'isolement et passer du temps avec vos proches dans l'atmosphère chaleureuse ici.

Équipements:

Salles de fitness intérieures et extérieures

piscines pour enfants et adultes

piste de jogging

espace yoga

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 4ème trimestre de 2025.

Plan de paiement: 70/30.

Caractéristiques des appartements

Livré uniquement avec la cuisine

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement unique assure un accès pratique à tout, rendant la vie à Dubaï lumineuse et vibrante. Circle Mall, Dubai Marina, et les principales autoroutes de la ville, tels que Al Khail Road et Sheikh Mohammed bin Zayed Road, sont à quelques minutes, vous permettant d'accéder au centre-ville, plages et autres points de repère rapidement.