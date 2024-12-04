  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$766,376
;
23
ID: 27737
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    20

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements en bord de mer près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan

L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de mètres carrés. Conçue comme une destination balnéaire de classe mondiale, elle offre un mélange unique de développements résidentiels, hôteliers et de loisirs, le tout entouré de plages immaculées et d'eaux cristallines. L'île est un pôle d'attraction florissant pour les complexes hôteliers de luxe, les résidences exclusives et les divertissements dynamiques, attirant investisseurs et vacanciers. Grâce à son emplacement stratégique à seulement 45 minutes de l'aéroport international de Dubaï et au soutien important du gouvernement en matière de tourisme et d'infrastructures, l'île d'Al Marjan représente l'une des opportunités de croissance les plus prometteuses de la région.

Les appartements à vendre à Ras Al Khaimah sont idéalement situés à seulement 2 minutes du Wynn Resort, 12 minutes du centre commercial Al Hamra, 13 minutes du RAK Central, 14 minutes de l'Al Hamra Golf Club, 16 minutes du Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, 30 minutes du centre commercial RAK et de la corniche Al Qawasim, 35 minutes de l'aéroport international RAK, 50 minutes de l'aéroport international de Sharjah et 60 minutes de l'aéroport international de Dubaï et du centre-ville de Dubaï.

Ce projet visionnaire en front de mer s'inscrit dans une continuité naturelle, mêlant les formes sculptées des montagnes escarpées de Ras Al Khaimah aux rivages sereins de l'île d'Al Marjan. La conception architecturale se caractérise par des lignes fluides, des tons naturels et des textures organiques, avec des façades modelées pour refléter les jeux d'ombre et de lumière sur les crêtes montagneuses, tandis que les volumes sculptés des bâtiments créent des vides dynamiques qui subliment et encadrent les vues panoramiques sur la mer. Offrant aux résidents une plage privée, plusieurs piscines, dont une intérieure climatisée, un bassin de nage à l'horizon, des piscines familiales et des piscines à débordement, le projet redéfinit l'art de vivre luxueux grâce à une vaste gamme d'équipements répartis au rez-de-chaussée et en hauteur. Parmi les principaux équipements, on compte un hall d'entrée majestueux à triple hauteur avec service de conciergerie assisté par IA, des salons clubhouse, des espaces de restauration immersifs, une salle de fitness ultramoderne face à l'océan, des terrasses de yoga extérieures, un studio de Pilates, une piste de jogging avec passerelles flottantes, des clubhouses pour enfants et adolescents, une aire de jeux intérieure, des espaces spa et bien-être avec hammams, saunas, salles de soins, jacuzzis, une salle de cinéma, des espaces pour animaux de compagnie, des terrasses barbecue, des clubs de plage, des espaces pour feux de camp et des terrasses commerciales extérieures. L'ensemble du complexe est relié par des passerelles paysagères, créant une fluidité organique entre les tours et les espaces de vie, favorisant un style de vie riche, alliant connectivité, bien-être et loisirs dans un cadre incarnant le raffinement côtier. Le projet est conçu comme un refuge côtier immersif où les intérieurs sont sculptés en harmonie avec la nature, avec de vastes espaces ouverts offrant une vue imprenable sur le golfe Persique à travers de grandes baies vitrées. Les résidences comprennent une sélection soignée d'appartements d'une ou deux chambres, où chaque espace est soigneusement conçu avec des finitions sur mesure, des textures sculptées et une palette neutre inspirée du littoral, créant une fluidité entre l'intérieur et l'extérieur. Chaque logement est doté d'armoires contemporaines, d'élégants rangements intégrés et de cuisines entièrement équipées avec des appareils électroménagers haut de gamme, garantissant un confort optimal et une fonctionnalité moderne. Les espaces de vie et de salle à manger, dotés de hauts plafonds et d'accents en pierre naturelle, offrent une sensation d'ouverture et de tranquillité. De vastes balcons privés prolongent l'espace de vie extérieur, capturant le rythme de la mer et les nuances changeantes de l'horizon. Chaque détail, des matériaux artisanaux à l'aménagement intelligent de l'espace, reflète une élégance discrète qui redéfinit la vie en bord de mer en un art de vivre alliant sophistication tranquille et équilibre raffiné.


RKT-00015

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
