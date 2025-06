Complexe résidentiel New duplex apartments in a complex with a wide range of services Residences Du Port, Dubai Marina, UAE

Résidences Du Port est le premier projet résidentiel sous la marque Autograph Collection de Marriott International dans la prestigieuse Marina de Dubaï. Plus que des résidences, il s'agit d'un nouveau niveau de vie en bord de mer, inspiré par l'esprit de la Côte d'Azur, alliant élégance, sophistication et service exceptionnel de classe mondiale. Chaque jour à Résidences Du Port est rempli du service impeccable des Résidences Autograph Collection. Ici, vous trouverez l'atmosphère d'un hôtel haut de gamme avec une gamme complète de services: du service de conciergerie aux services exclusifs à la carte qui créent l'environnement parfait pour une vie luxueuse et insouciante. Le projet offre un ensemble exceptionnel d'équipements de signature. Le majestueux lobby accueille les résidents dans une atmosphère inspirée par les résidences d'élite du Sud de la France et de Monaco. Les salons élégants sont idéals pour la détente personnelle et les réunions informelles. Plongez dans le monde du cinéma sans quitter le complexe. Un cinéma privé deviendra votre portail personnel vers d'autres univers, où naissent des expériences inoubliables. Un espace de coworking et une salle de conférence offrent un espace pour des travaux productifs et des réunions d'affaires. Sur la terrasse, une élégante piscine est l'endroit idéal pour se détendre au soleil. Le centre de bien-être comprend un studio de yoga, un complexe spa luxueux avec un hammam et un sauna. Pour ceux qui aiment les loisirs actifs, il y a une salle de sport moderne et un simulateur de golf. Il y a aussi une salle de jeux pour enfants, un espace bien pensé pour les plus jeunes.

Possibilités supplémentaires

Résidences Du Port offre beaucoup plus que des hébergements de luxe – c'est une invitation à une communauté fermée avec des privilèges à l'échelle mondiale. Les propriétaires de résidence reçoivent le statut Gold Elite à Marriott Bonvoy, le programme de fidélité le plus prestigieux de l'industrie du voyage. Cela donne accès à plus de 7 000 hôtels et stations dans 130 pays, y compris des offres exclusives et des tarifs spéciaux. Les résidents reçoivent des réservations prioritaires et des conditions spéciales dans certains hôtels Marriott, ainsi qu'un accès exclusif à la collection de croisières du yacht Ritz-Carlton.

Caractéristiques des appartements

Les appartements proposés vont de 1 à 3 chambres, aux duplex et penthouses. Les intérieurs sont faits de matériaux naturels, la cuisine est équipée d'appareils Smeg intégrés, et les salles de bains sont équipées de produits sanitaires Gessi de haute qualité. Les duplex avec terrasses, jardins privés et jacuzzis offrent un sentiment d'intimité et de confort, tandis que les penthouses sont de véritables œuvres d'art : des espaces uniques, conçus individuellement avec une vue inégalée sur la Marina de Dubaï avec un accès privé direct au bord de l'eau.

Installations et équipement dans la maison

Les résidents sont offerts un service de première classe pour rendre chaque jour facile et sans tracas. Vous serez aidé à réserver des billets d'avion, y compris des vols privés, et vous imprimerez également des cartes d'embarquement. Transferts, location de voitures, voyages de golf, réservations de restaurants, visites de spas et de salons de beauté, excursions, théâtre et événements de divertissement seront organisés. Vous pouvez toujours compter sur l'aide pour les achats, les commandes de fleurs, la livraison de colis, ainsi que pour la préparation et la coordination de votre déménagement. La sécurité est assurée 24 heures sur 24. De plus, moyennant des frais, un service à la carte est disponible, conçu pour rendre votre vie quotidienne encore plus confortable : livraison et achat de produits, nettoyage à sec, blanchisserie et services de couture sur mesure, entretien automobile, location d'équipement, organisation d'événements et emballage de colis. Des formateurs personnels, des services de traduction, des soins de spa à domicile, des nounous et des soins aux enfants, de la marche et du toilettage pour animaux de compagnie, des soins aux plantes, le nettoyage et l'entretien de la résidence pendant votre absence.