Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à JVT Dubaï avec commodités et paiement flexible.

Appartements de luxe avec plan de paiement flexible à Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) est un quartier résidentiel bien pensé et familial développé par Nakheel, idéalement situé entre Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Khail Road. Réputé pour son atmosphère paisible, ses parcs paysagers et ses infrastructures modernes, JVT propose un mélange de villas, de maisons de ville et d'immeubles d'appartements de faible hauteur. Les résidents bénéficient d'un style de vie équilibré avec un accès facile aux écoles, commerces, restaurants et installations de loisirs. Son emplacement central assure un accès rapide aux principales destinations telles que la marina de Dubaï, les Jumeirah Lake Towers et le centre-ville de Dubaï, ce qui en fait un choix populaire auprès des particuliers et des investisseurs en quête de valeur à long terme dans un quartier en pleine croissance et bien établi.

Les appartements à vendre à Jumeirah Village Triangle sont idéalement situés à seulement 4 minutes des écoles et des hôpitaux, 7 minutes du Dubai Miracle Garden, 15 minutes du Dubai Hills Mall, 17 minutes du Jumeirah Golf Estates, 20 minutes de Bluewaters Island et de JBR, 23 minutes de Palm Jumeirah, 26 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, et 30 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

Le projet présente une architecture remarquable composée de deux tours sculpturales qui s'élèvent dans une symphonie de lignes et de lumière, incarnant à la fois une esthétique audacieuse et une élégance émotionnelle. L'extérieur se définit par une forme radiale qui capture le mouvement, sublimée par des finitions haut de gamme telles que le chêne, le laiton brossé, la porcelaine travertin et la maille de verre signature. La première tour comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, quatre niveaux de podium, 40 étages résidentiels et deux niveaux techniques, tandis que la seconde tour comprend deux sous-sols, un rez-de-chaussée, quatre niveaux de podium, 34 étages résidentiels et deux niveaux techniques. Les résidents bénéficient d'une gamme exceptionnelle d'équipements conçus pour le bien-être, les loisirs et un style de vie moderne. Parmi ceux-ci figurent un hall d'entrée luxueux, une salle de sport entièrement équipée, un court de paddle, un couloir de course et une terrasse avec piscine et plage artificielle. Les familles bénéficient d'aires de jeux aquatiques et sèches réservées aux enfants, tandis que certains appartements avec terrasse panoramique disposent de piscines privées avec vue panoramique sur la ville. Le projet intègre également des espaces de loisirs paysagers et des commerces sur place, favorisant une atmosphère communautaire dynamique et autonome au cœur du Jumeirah Village Triangle.

Le projet offre un intérieur raffiné alliant élégance contemporaine et design fonctionnel dans une large sélection de résidences, comprenant des studios et des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres. Chaque résidence est soigneusement conçue avec des aménagements spacieux, des baies vitrées et une palette sophistiquée de textures et de finitions qui créent une atmosphère sereine et luxueuse. Certains appartements de 2, 3 et 4 chambres bénéficient du privilège rare de piscines privées sur de vastes balcons, offrant une expérience de vie exclusive digne d'un resort. Les intérieurs sont entièrement équipés, avec placards intégrés et électroménager moderne dans la cuisine, alliant style et confort. Le souci du détail transparaît dans chaque recoin, de l'utilisation de matériaux nobles comme le chêne et le laiton brossé à l'éclairage soigné et à la fluidité de l'espace qui agrémente le quotidien. Cette alliance de confort, de design et de praticité fait de chaque maison un véritable havre de paix au cœur d'un environnement urbain dynamique.

DXB-00272