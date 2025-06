Complexe résidentiel New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE

Camden est une nouvelle incarnation de la vie moderne au cœur du quartier dynamique de Town Square. À quelques pas se trouve l'étendue verte du parc principal, où le matin vous pouvez entendre le chant des oiseaux et le rire des enfants, et le soir - les lumières des cafés confortables scintillent. Le complexe lui-même vous accueille avec une architecture laconique dans une palette naturelle chaleureuse.

A côté des bâtiments résidentiels il y a un centre de fitness moderne: ici vous pouvez commencer la journée avec un entraînement énergique et rencontrer l'aube, en regardant la ville se réveiller progressivement. Un peu plus loin, l'eau de la piscine brille. Les aires de jeux pour enfants deviennent un lieu d'aventures infinies, et le barbecue rassemble des amis et des voisins pour des conversations sincères.

Lorsque vous achetez une résidence à Camden, vous investissez non seulement en mètres carrés, mais dans un style de vie qui allie style, confort et sentiment de liberté. Laissez-vous vivre où chaque nouveau jour est rempli d'air frais, de perspectives et de la chaleur d'une vraie maison.

Possibilités supplémentaires

Installations: 50/50

10% - Juin 2025

10% - Août 2025

10% - Février 2026

10% - Août 2026

10% - Février 2027

50 % - à l'exécution du projet (mars 2028)

Caractéristiques des appartements

Appartements avec 1-3 chambres sont proposés à l'achat. À l'intérieur des résidences, les cuisines sont déjà équipées de tous les appareils ménagers nécessaires. Les aménagements ouverts remplissent les chambres de lumière naturelle, créant une atmosphère de légèreté pendant la journée et de coziness le soir.