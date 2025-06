Complexe résidentiel New Sierra Residence with gardens and areas for recreation and entertainment, Motor City, Dubai, UAE

Sierra est un projet, qui est la véritable oasis d'harmonie, de convivialité et de luxe, où chaque élément est pensé au dernier détail afin que votre maison devienne une incarnation de rêve et une source d'inspiration.

Des studios confortables, des appartements avec 1-2 chambres et une chambre de bonne, ainsi que des duplex avec 4 chambres et une piscine privée sont disponibles. Les résidences du complexe sont partiellement meublées, mais chaque appartement dispose d'une cuisine entièrement équipée avec des appareils Teka, y compris un réfrigérateur, un congélateur, une cuisinière à gaz, un four, un micro-ondes, une hotte, un lave-vaisselle et une machine à laver. Les salles de bains sont également équipées de tous les articles sanitaires nécessaires, assurant un séjour confortable. Les murs sont blanchis et la hauteur du plafond est de 3,3 mètres. Chaque appartement est fabriqué en utilisant des matériaux de finition premium et a un design sophistiqué, qui soulignera votre statut et créera une atmosphère confortable et confortable.

Il y a différentes commodités sur le territoire du complexe. Imaginez des jardins confortables et des coins verts pour des promenades, où vous pouvez quitter l'agitation de la ville et profiter de la sérénité et de la tranquillité. Il y a des espaces de fitness modernes et équipés, inspirant pour le sport et le maintien en forme, ainsi que des espaces de divertissement en famille, où les enfants et les adultes resteront occupés. Toute l'infrastructure est créée pour prendre soin de votre santé, de votre âme et de votre corps, permettant de vivre au maximum et avec plaisir.

Équipements:

Espaces de salon et de divertissement

jardins verts

sentiers pédestres

centre de fitness moderne

espaces familiaux spacieux pour les loisirs et les divertissements

piscines privées dans les duplex

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Appartements partiellement meublés (cuisine équipée et salle de bains)

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans l'un des projets résidentiels les plus prometteurs au cœur de la zone dynamique de Motor City, Dubaï.