Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3

Weybridge Gardens 3 est votre porte d'accès à la vie et à la commodité modernes dans le Dubailand. Weybridge Gardens 3, Les Alpes est idéalement situé, juste à côté de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, offrant une bonne accessibilité et une excellente connectivité à toutes les zones de la ville.

De l'architecture et du design d'intérieur aux espaces de vie communs, Weybridge Gardens 3, les Alpes ont été soigneusement conçues avec un style narratif et design distinct. Effortlessy mélangeant l'esthétique alpine sereine de la France et de la Suisse avec le paysage moderne et vibrant de Dubaï, nous avons créé une expérience de vie harmonieuse qui fait appel au cœur et à l'esprit. Le développement résidentiel contemporain offre une géométrie architecturale frappante avec des arcs et des éléments verticaux, s'inspirant de la fonte des neiges sur les sommets des montagnes alpines et des conceptions de balcon emblématiques qui ajoutent un style dynamique.

Notre équipe est allée de plus en plus loin pour créer de beaux intérieurs qui apportent le confort et le calme associés aux cabanes en bois de montagne dans les Alpes à Dubaï. Contemporain et chic, toutes les propriétés sont conçues et construites selon des normes de qualité exigeantes et chaque détail a été méticuleusement conçu pour offrir luxe et confort dans tous les espaces intérieurs et extérieurs. Tous les appartements bénéficient de terrasses ensoleillées et les propriétés d'une et trois chambres disposent de leur propre piscine privée.

Weybridge Gardens 3 abritera 208 propriétés résidentielles allant de studios à des appartements d'une ou trois chambres avec terrasses ensoleillées. Les dimensions varient de 464 à 1 570 pi2 Studios de 464 à 517 pi2 Un lit de 930 à 948 pi2. Trois lits de 1,314 – 1,570 pi2.