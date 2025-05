Complexe résidentiel 7 Seasons Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Dubai International City, Dubai, UAE

7 Seasons est un complexe résidentiel moderne, situé à Dubai International City Phase 2, l'un des quartiers les plus dynamiques de la ville. Ce projet unique offre 85 résidences spacieuses, parmi lesquelles des studios et des appartements avec 1-2 chambres à coucher disponibles. Grâce à une architecture élégante, un design moderne et une infrastructure soigneusement pensée, le projet deviendra l'endroit idéal pour une vie confortable et des investissements enrichissants.

Les résidents du complexe pourront passer du temps dans la piscine, rester en forme dans le centre de fitness moderne, ainsi que faire des parties de barbecue dans les zones spécialement équipées. Il y a des terrains de jeux pour enfants, où les enfants peuvent jouer et se développer en toute sécurité. Sécurité 24h/24 et un parking pratique assurent confort et sécurité pour chaque résident.

Équipements:

piscine

Salle de sport

Sécurité 24 heures sur 24

air conditionné central

Salle de banquet

Plan de paiement: 40/60, 50/50, 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est entouré de tout ce qui est nécessaire pour vivre confortablement: centres commerciaux, écoles, parcs communautaires et terrains de golf, qui en font l'endroit idéal pour les familles et les jeunes professionnels. L'un des principaux avantages du projet est également son accessibilité pratique aux transports. Le lancement d'une nouvelle ligne bleue du métro de Dubaï est prévu dans un proche avenir. Il reliera International City 2 et 3 à Dubai Silicon Oasis et Academic City.