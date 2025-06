Complexe résidentiel New Tavora Residences with a swimming pool, a gym and lounge areas, International City (Warsan 4), Dubai, UAE

Tavora Residences est un projet moderne, la véritable incarnation du confort, du style et des investissements potentiels.

Le complexe est un bâtiment à faible hauteur. Des normes de construction élevées garantissent durabilité et confort, et l'emplacement stratégique et les aménagements uniques ouvriront de vastes possibilités de revenus locatifs. Studios et appartements avec 1-2 chambres sont disponibles.

Le complexe vous offre de merveilleuses conditions de loisirs et de vie active. Vous pourrez vous rafraîchir dans la piscine et profiter de la lumière du soleil sur la terrasse confortable. Et pour les amateurs de sport, il y a une salle de sport entièrement équipée. Pour ceux qui recherchent l'harmonie et l'équilibre interne, il y a un studio de yoga spécialement équipé. Vous pourrez vous retrouver avec vos proches et vos amis à l'espace barbecue et profiter des épaules frottées le soir, et les espaces lounge paysagés créent une atmosphère sereine et isolée. Pour les familles et ceux qui apprécient le confort, il y a des espaces séparés pour la communication et les loisirs.

Ce projet présente de nombreux avantages, le rendant particulièrement attrayant pour les investisseurs et ceux qui recherchent un hébergement confortable. La faible barrière d'entrée ouvre des portes à un large éventail d'acheteurs, et les prix les plus avantageux pour un mètre carré permettent d'investir avec des dépenses minimales et d'obtenir un rendement élevé. Une finition de qualité et une construction fiable garantissent durabilité, sécurité et confort.

Équipements:

piscine et terrasse ensoleillée

gymnase entièrement équipé

studio de yoga pour équilibre physique et mental

Espace barbecue

zones de salon paysagées

espaces familiaux pour la communication

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement: 40/60

Caractéristiques des appartements

Appartements partiellement meublés (armoires, salles de bains et cuisines clés en main)

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé à seulement 16 minutes en voiture du célèbre centre-ville de Dubaï, du centre commercial de Dubaï et du majestueux Burj Khalifa, l'établissement combine idéalement confort et confort à la maison. La station de métro la plus proche est à seulement 10 minutes, assurant un accès rapide et confortable aux principaux quartiers de la ville.