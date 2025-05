Complexe résidentiel New project VERDAN1A 4 with swimming pools and lounge areas, Dubailand, Dubai, UAE

Verdania 4 by Object 1 est un complexe de boutiques élégant à Dubailand Residence Complex, créé sur le principe de l'éco-amitié et de style de vie conscient. L'architecture du bâtiment allie minimalisme moderne et motifs naturels, et ses environs - espaces verts, chemins paysagers et espaces communs pensés - font l'atmosphère de l'isolement et de la tranquillité. L'emplacement du complexe à seulement 20 minutes du centre-ville de Dubaï assure l'équilibre idéal entre la sérénité des banlieues et la commodité urbaine.

Le projet offre une collection de plans de réflexion : studios, appartements avec 1, 2.5 et 3.5 chambres pour différentes exigences et étapes de la vie. Les appartements disposent de grandes fenêtres, de finitions de qualité, de cuisines modernes avec appareils électroménagers, et de zonage de l'espace de réflexion. Les principales commodités d'Amont sont - un hall raffiné avec des plafonds à double hauteur, une piscine semi-olympique et une piscine séparée pour les enfants, un coin salon avec chaises longues et canapés, plateau Baja - un terrain avec un espace de détente au bord de l'eau, ainsi qu'une salle de jeux pour enfants entièrement équipée. C'est un endroit où le confort est combiné avec la fonctionnalité et l'esthétique.

Verdania 4 offre un plan d'acompte flexible 20/50/30 avec paiement post-livraison, rendant l'achat abordable et sûr. Le projet sera idéal à la fois pour la vie, et pour l'investissement, en raison de la liquidité solide de la région, le développement dynamique de l'emplacement, et l'autorité de l'objet 1.

Équipements:

lobby élégant avec des plafonds double hauteur

piscine semi-olympique et piscine pour enfants

chaises longues et coin salon près de la piscine

Espace détente de la plate-forme Baja

salle de jeux pour enfants entièrement équipée

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement

20/50/30 (30% après transfert - de janvier 2028 à juin 2030)

Caractéristiques des appartements

La cuisine est incluse.

Business Bay - 16 minutes

Burj Khalifa/Dubai Mall - 16 minutes

Aéroport international de Dubaï - 23 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité