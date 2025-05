Complexe résidentiel Luxury penthouses in new Safa Gate Residence with swimming pools and spa areas close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE

Safa Gate by Damac est une incarnation de luxe et de confort moderne dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï. Le projet est situé près du magnifique parc Safa et du pittoresque canal de Dubaï. offrant à ses résidents la combinaison unique de la nature et de la vie urbaine dynamique. L'architecture complexe reflète son style raffiné avec des façades élégantes, des terrasses spacieuses et des fenêtres au plafond, qui ouvrent une vue imprenable sur les environs.

Des équipements de classe mondiale, créés pour un maximum de confort et de détente, vous attendent à Safa Gate. De vastes piscines à débordement, des centres de fitness modernes, des espaces de spa exclusifs et des jardins verts font de ce complexe l'endroit idéal pour la vie et les loisirs. Pour les familles avec enfants, il y a des aires de jeux pour enfants. Et ceux qui aiment les activités apprécieront les sentiers de randonnée et les zones de yoga. Toutes les infrastructures sont conçues de manière à ce que chaque résident puisse profiter de l'isolement, en restant au centre de l'action dans la mégapole.

Ce projet est votre chance de faire partie de la communauté de luxe au cœur de Dubaï ! Emplacement parfait, résidences haut de gamme et équipements haut de gamme font de Safe Gate by Damac le choix idéal pour ceux qui apprécient le confort, le style et le prestige.

Équipements:

salle de fitness avec des pratiques antigravité

espace de yoga extérieur

cinéma extérieur

piste de jogging

Salon des cigares

Spa

Achèvement - 4ème trimestre de 2029.

Plan de paiement 20/60/20

Caractéristiques des appartements

Non meublé

Burj Khalifa - 7 minutes

DIFC - 9 minutes

Aéroport international de Dubaï - 14 minutes

Golf et Yacht Club de Dubai Creek - 14 minutes

Palm Jumeirah - 16 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité