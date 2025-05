Complexe résidentiel "ELLINGTON COVE II" (NEW Exclusive Residential Complex Dubai)

Ellington Cove II est un complexe résidentiel exclusif, situé dans la zone la plus prestigieuse des îles de Dubaï.

Composé de deux tours, ce complexe offre une vie moderne à son meilleur. Les neuf et sept étages résidentiels de chaque tour sont situés au-dessus du parking souterrain et du rez-de-chaussée spacieux, offrant la combinaison optimale de fonctionnalité et de sophistication. Le projet offre une variété d'aménagements, y compris des résidences de 1, 2 et 3 chambres, ainsi que des penthouses de 4 chambres, pour convenir à une grande variété de styles de vie. Le design de chaque résidence allie lumière naturelle, fonctionnalité, et une atmosphère sereine de style côtier.

Le complexe offre une variété d'options de divertissement : une plage privée avec du sable propre, des sports nautiques, un spa avec des soins rajeunissants et des chaises de massage, et une piscine privée. L'élégant clubhouse est un centre social et de divertissement avec des salons sophistiqués, des salles à manger et des sièges en bord de mer. L'hôtel dispose également d'une variété de piscines pour la relaxation, la remise en forme et la relaxation, ainsi que des jardins confortables.

L'emplacement est également pratique : à seulement 5 minutes de Dubai Islands Mall, à 18 minutes de l'aéroport DXB et à 35 minutes en voiture de Burj Khalifa et de Dubai Mall.

Configuration du bâtiment :

Tour A: B+G+9+R

Tour B: B+G+7+R







Prix

De 939K à 1,2M EUR

Remise :

2ème trimestre de 2028

Frais de service :

0,40 EUR/m2 par an

Ameublement:

Meublé

CNO:

30.00%

Inclus :

Stationnement