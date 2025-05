Complexe résidentiel New Alton Residence with swimming pools, restaurants and kids' play areas close to schools and medical facilities, Town Square, Dubai, UAE

Alton est un nouveau complexe résidentiel de Nshama, situé dans la zone verte de Town Square Dubaï. L'architecture du projet s'inspire des formes naturelles et des tendances modernes, ce qui en fait le complément harmonieux à l'environnement. Des parcs spacieux, des allées à pied, des fontaines et des salons confortables créent l'atmosphère de tranquillité et de confort juste autour du coin.

Le projet comprend des appartements élégants avec 1-3 chambres, pensés au dernier détail pour la vie de famille. Les cuisines spacieuses sont équipées d'appareils de fabrication allemande intégrés, et les fenêtres au plafond remplissent l'espace de lumière naturelle. Les résidents du complexe ont accès à toutes les infrastructures de la région - des cafés et des magasins aux écoles, terrains de sport et pistes cyclables.

Ce complexe est le choix idéal pour ceux qui recherchent un hébergement confortable, la proximité de la nature et le confort de la vie urbaine. Ici, vous trouverez tout le nécessaire pour une famille à un prix raisonnable et dans l'une des régions les plus en développement de Dubaï. Ce n'est pas qu'un appartement, c'est ton nouveau style de vie.

Équipements:

Parc central Town Square

Magasins et restaurants

Piscines et salles de fitness

Pistes cyclables, jogging et sentiers de randonnée

Zones de jeux pour enfants

Simulateur de patins et d'ondes

Écoles, mosquées et hôpitaux à proximité

Achèvement — 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 50/50 lors de la remise.

Caractéristiques des appartements

Tous les appartements sont équipés d'appareils de cuisine de fabrication allemande

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement à Town Square fait de ce complexe le choix idéal. Les zones offrent de nombreuses commodités, qui rendent la vie confortable et diversifiée. Le skate park est l'endroit idéal pour les jeunes et tout le monde, qui veulent rester en forme. Les amateurs d'activités peuvent skater, scooter et patin à roulettes ici. Supermarchés, cafés et restaurants sont à distance de marche, permettant d'aller faire du shopping et profiter de la nourriture délicieuse facilement et rapidement. Il y a un parc d'animaux de compagnie dans la région. C'est un espace sûr et bien entretenu, où vos animaux peuvent courir, jouer et communiquer avec d'autres chiens. Des événements et des partis réguliers favorisent le renforcement des relations entre les résidents et créent le sentiment communautaire.