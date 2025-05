Complexe résidentiel Tallest residential complex Sobha Central The Horizon in Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Sobha Central L'Horizon est un complexe résidentiel situé le long de la célèbre route Sheikh Zayed. Disponible à l'achat sont des appartements avec 1-2 chambres. Chaque appartement est un espace confortable et lumineux: hauts plafonds, chambres spacieuses, ainsi que des vues uniques depuis les fenêtres de Bluewaters, Palm Jumeirah et Palm Jebel Ali.

Des salons modernes, des espaces pour des événements communs, des espaces de détente confortables et des espaces pour le sport transforment l'espace de vie en une communauté animée et énergique. Dans le complexe il y a tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable: un centre d'affaires pour les réunions d'affaires, une salle de fitness moderne et un espace spa pour la détente, des parcs pour les promenades et les loisirs actifs, ainsi qu'un supermarché et des boutiques, qui offre confort et indépendance. Tout ici est pensé au plus petit détail - des vastes terrains de jeux pour enfants et des espaces familiaux aux espaces de méditation et de pratiques spirituelles. Les terrains comprennent des piscines pour adultes et enfants, ainsi que des espaces spacieux pour l'entraînement en plein air actif, des pistes de course, un mini golf et un terrain de football. Pour les amateurs de sports d'équipe, il y a des emplacements de cricket et des murs d'escalade.

Emplacement et infrastructure à proximité

Son emplacement est la clé d'un mode de vie dynamique : à quelques pas des centres-villes tels que le centre-ville de Dubaï, la marina de Dubaï et le centre financier international de Dubaï, et à proximité de Jebel Ali Metro, offrant une excellente accessibilité des transports.