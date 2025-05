Complexe résidentiel New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE

Bienvenue à Montura - le projet résidentiel exclusif au cœur de Grand Polo & Resort, où la splendeur du patrimoine équestre entre dans le style de vie moderne. Le projet crée l'environnement unique, où la nature, l'esthétique et le confort font un ensemble harmonieux. Il y a une sensation de noblesse et de tranquillité, et des paysages verts errent et ramifications, reliant les quartiers résidentiels, créant le sentiment de cozisme, d'unité et d'appartenance à la communauté spéciale.

Chaque villa offre une vue imprenable sur les champs d'émeraude, les ruelles ombragées et les jardins paysagers, où l'esprit de polo et la liberté de mouvement sont ressentis dans chaque soufflet. Grandes villas avec 3-5 chambres à coucher disponibles. Les intérieurs sont décorés de marbre naturel, finition raffinée faite d'espèces de bois précieuses et de textures soigneusement sélectionnées, créant le sentiment de la cohérence sophistiquée et de la noblesse.

Le Green Core - un espace central spacieux avec trois champs de polo professionnels, un clubhouse de luxe et des écuries privées - est au cœur du projet. Pour un mode de vie actif, il y a des espaces de fitness, des pistes cyclables et de marche, des terrains de paddle modernes. Les promenades dans les jardins fleuris et les sentiers de bois inspirent et donnent la tranquillité d'esprit. Pour les loisirs familiaux, il y a un mini golf, des pelouses, ainsi qu'un pavillon d'art - un lieu de contemplation, d'art et d'événements culturels. Le symbole du projet est la Fontaine Galloping, qui reflète l'essence même du projet Montura - énergie, grâce et visée pour la beauté.

Équipements:

piscines privées

pistes de marche et de vélo

fontaine

Jardin fleuri

sentier pittoresque en bois

stables

mini golf

Achèvement - 2ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 80/20

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé à seulement 5 minutes de l'aéroport international Al Maktoum et à 30 minutes de plongée du centre-ville de Dubaï, Montura offre la rare combinaison de l'emplacement idéal et plongée dans la nature.