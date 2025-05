Complexe résidentiel New residential complex Rena Townhouse with a roof-top swimming pool and a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE

Rena est un projet premium d'Avenew Development, situé dans l'une des zones les plus prospectives de l'émirate - sur les îles artificielles de Dubaï. Il s'agit d'un complexe résidentiel exclusif avec un accès direct à la mer, permettant aux résidents de profiter littéralement de la vie sur la plage dès le départ. Le projet propose des maisons à deux niveaux avec 2 chambres, ouvrant une vue panoramique imprenable sur les eaux azur du golfe Arabique.

Chaque maison de ville est construite dans le style minimaliste moderne et est remarquable pour son aménagement réfléchi, créé pour une vie en bord de mer confortable. Au premier niveau, il y a un spacieux salon ouvrant sur la terrasse privée, une cuisine avec des appareils Miele et un coin repas. Au deuxième niveau, il y a des chambres privées avec des fenêtres et une vue sur la mer. Les résidents pourront profiter des commodités de la station : une piscine sur le toit, une salle de sport, des terrasses de bain de soleil et des promenades le long de promenades paysagées.

Équipements:

piscine sur le toit

accès direct à la plage

terrasses ensoleillées

Salle de sport

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement 10/50/40%

Caractéristiques des appartements

La cuisine est équipée d'appareils Miele allemands

Emplacement et infrastructure à proximité

Plages, une marina, parcs, centres commerciaux, écoles et restaurants sont situés à proximité, et l'emplacement lui-même se développe rapidement et va devenir le centre touristique et d'investissement de l'avenir. C'est un endroit, où chaque jour commence par la brise marine et le coucher de soleil à la plage autour du coin - le choix idéal pour ceux, qui rêvent de la vie en bord de mer.