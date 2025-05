Complexe résidentiel New Arista One Residence with a pool and a park close to a metro station, the airport and La Mer Beach, Al Satwa (Jumeirah Garden city), Dubai

Arista L'un est un complexe résidentiel, situé dans la zone prestigieuse d'Al Satwa (Jumeirah Garden City), à quelques minutes de l'autoroute principale de Dubaï - Sheikh Zayed Road. C'est l'endroit unique pour la vie au cœur de la mégapole, où l'architecture élégante et le confort haut de gamme se complètent mutuellement. Le projet propose des appartements modernes avec 1-2 chambres.

Chaque détail dans Arista Un est pensé pour votre maximum de commodité. Un hall spacieux avec des finitions élégantes, créant l'atmosphère de la convivialité et du statut dès les premiers pas, vous rencontrera. Il y a une salle de sport moderne pour le mode de vie actif - des séances d'entraînement en plein air sur le fond du paysage urbain inspirent et énergisent. A proximité, il y a une piscine avec chaises longues, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée. Le parc sera particulièrement attrayant pour les familles avec enfants et celles qui aiment les activités. Le complexe offre également une vaste aire de jeux pour enfants. Des terrains de basket-ball et de tennis seront disponibles pour ceux qui aiment les activités toute l'année. C'est un endroit où vous pourrez profiter de temps de qualité avec vos proches, en séjournant au cœur de la vie urbaine.

Arista L'une est la solution idéale pour les investissements immobiliers et les résidences privées avec un potentiel de croissance et de demande élevé. Prestige, accessibilité et confort parfait sont combinés ici.

Équipements:

Parc

gymnase sur le toit

piscine

terrain de basketball

court de tennis

Achèvement - Juin 2025.

Plan de paiement: 20/80

Caractéristiques des appartements

La cuisine est équipée

Aéroport international de Dubaï - 12 minutes

Station de métro - 7 minutes

Dubai Mall - 12 minutes

Plage de La Mer - 10 minutes

École - 9 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité