Complexe résidentiel New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE

Découvrez la résidence unique d'Emaar Sud, où le style sophistiqué rencontre la beauté naturelle. ES Golf Meadow est un lieu créé pour les rêveurs, pour ceux qui apprécient l'harmonie, le confort et les vues à couper le souffle.

Ce complexe résidentiel est entouré par le parcours d'or du championnat de 18 trous, qui offre une vue panoramique imprenable et une atmosphère isolée. Vous pourrez profiter du silence naturel ici, marcher le long des ruelles de l'ombre, ou admirer les couchers de soleil sur les terrasses spacieuses. Chaque élément architectural est pensé au dernier détail: les couleurs naturelles douces, les matériaux naturels, les axes raffinés du bois et de la pierre créent chaleur et cohésion à l'intérieur, et les grandes fenêtres permettent de profiter pleinement de la beauté environnante.

ES Golf Meadow propose des résidences élégantes avec 1-3 chambres, ainsi que des penthouses exclusifs. Le complexe dispose d'un emplacement stratégique, assurant un accès rapide au centre-ville de Dubaï, à la marina de Dubaï et à l'aéroport international Al Maktoum.

Il y a des commodités premium pour les résidents afin que chaque jour soit plein de joie et de confort. Les piscines pour enfants et adultes, les salons en bord de mer, un centre de fitness avec des équipements modernes, des espaces de yoga et un terrain de paddle sont à votre disposition. Il y a des aires de jeux pour enfants et des terrains de jeux sûrs, où les enfants peuvent s'amuser. Ceux qui aiment les activités apprécieront les pistes de jogging, les courts de tennis et les tables de ping-pong. Et pour des soirées chaleureuses en famille et entre amis, le complexe dispose d'espaces barbecue spacieux et de parcs verts.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

courts de tennis et de paddle

terrain de golf

centre de fitness

espace yoga

Salle de sport

Espace barbecue

Achèvement - 3ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 80/20.

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

Grâce à l'accessibilité parfaite du transport, vous pouvez facilement vous rendre au centre-ville de Dubaï, à la marina de Dubaï et à l'aéroport international, et la proximité des centres commerciaux, restaurants, écoles et installations médicales fait du projet le choix idéal pour la vie et l'investissement.