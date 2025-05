Complexe résidentiel Modern residential complex Greygate Residences with a pool and other amenities in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Greygate Residences by ADE est un complexe résidentiel de luxe qui incarne les meilleurs éléments du design et du confort modernes. Il est situé dans le prestigieux Jumeirah Village Circle (JVC), l'un des endroits les plus populaires et pratiques pour vivre à Dubaï. Le projet propose des studios élégants et des appartements d'une chambre qui sont idéaux pour ceux qui apprécient l'harmonie, la haute qualité et la fonctionnalité dans tous les aspects de la vie. Les fenêtres du complexe offrent une vue pittoresque sur la ville et les zones naturelles, créant une atmosphère de confort et de tranquillité.

Le complexe offre à ses résidents des équipements luxueux, dont deux piscines - pour adultes et enfants, qui permettront à toute la famille de profiter de loisirs en plein air. Pour les résidents actifs, il y a des gymnases extérieurs et intérieurs, ainsi qu'un sauna pour la détente après un entraînement. Espaces lounge verts avec gazebos confortable sera un endroit idéal pour se détendre et rencontrer des amis. Les cuisines intégrées avec des appareils modernes, y compris une plaque de cuisson, un four, un réfrigérateur et une machine à laver, créent un confort supplémentaire.

Possibilités supplémentaires

Installations & #160;:

Studio — 20/50/30

1 chambre — 20/45/5/30 (avec paiement dans les 2 ans suivant la livraison)

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement unique des résidences Greygate offre un accès rapide aux principales zones de la ville. Dubai Marina, Downtown Dubai, Dubai International Airport et Palm Jumeirah sont tous à quelques minutes. C'est un endroit idéal pour ceux qui recherchent la commodité et le confort de la vie urbaine, tout en profitant de l'atmosphère calme d'un quartier haut de gamme. De grands centres de shopping et de divertissement, ainsi que des écoles et des installations médicales sont également à proximité, faisant du projet un excellent choix pour les familles et les professionnels.