Complexe résidentiel New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE

Plongez dans le monde du confort raffiné et du style moderne avec Moonsa 2 - un nouveau projet résidentiel, situé dans la zone en développement dynamique de la ville internationale à Dubaï. Inspiré par le succès de la première phase, ce projet redéfinit le mode de vie urbain, offre l'équilibre idéal entre élégance, commodité et accessibilité. Studios et appartements avec 1 chambre à coucher disponibles. Tous les appartements sont équipés d'un système central de climatisation, qui assure l'environnement idéal à tout moment de l'année. Des matériaux de haute qualité sont utilisés dans la finition - marbre décoratif à l'entrée et les revêtements en porcelaine dans les couloirs créent l'atmosphère raffinée dès la première étape dans le bâtiment. Les salles de bains sont équipées d'articles sanitaires de première qualité, donnant plus de charme et d'élégance à l'espace, et les cuisines sont équipées d'appareils.

Les espaces intérieurs sont pensés pour créer une atmosphère confortable et isolée, et de grandes fenêtres au plafond remplissent les appartements avec la lumière naturelle et ouvrent une vue magnifique sur le paysage urbain.

Les résidents ont accès aux équipements, qui rendent la vie quotidienne vraiment confortable. Pour ceux qui prennent soin de leur santé et de leur mode de vie actif, le complexe dispose d'une salle de sport moderne, équipée d'une technologie de pointe. Vous pourrez vous détendre après une journée chargée dans la piscine de luxe, qui crée l'atmosphère de la station balnéaire. Le complexe a une salle de banquet, qui deviendra l'endroit idéal pour les événements, les célébrations familiales et les réunions d'amitié. Et le système de sécurité 24 heures sur 24 et le personnel de sécurité professionnel assurent une tranquillité et une protection absolues à tous les résidents.

Équipements:

piscine

Salle de sport

Sécurité 24 heures sur 24

air conditionné central

Salle de banquet

Achèvement - 2ème trimestre de 2026.

Plan de paiement: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

L'un des principaux avantages du projet est son emplacement prestigieux. Les résidents profiteront de la proximité des principaux monuments et installations de Dubaï. A quelques minutes, il y a des centres commerciaux, des restaurants gastronomiques, des espaces culturels et des salons, rendant la vie dans le complexe très confortable. En raison de l'accès pratique aux autoroutes principales, vous pouvez facilement et rapidement arriver à n'importe quel point de la ville.