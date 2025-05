Complexe résidentiel New SOLA Residences with swimming pools and a kids' play area, Wasl Gate, Dubai, UAE

SOLA Les résidences sont un complexe résidentiel, qui offre des résidences spacieuses et pensées avec 1-3 chambres et combine idéalement les avantages de la vie urbaine et des loisirs isolés.

Les résidents du complexe peuvent profiter d'occasions commerciales inégalées - à quelques minutes, il ya Festival Plaza Mall avec des magasins populaires, y compris IKEA et ACE, ainsi que de nombreux restaurants et boutiques. C'est l'endroit idéal pour un week-end en famille, des achats confortables et des réunions agréables avec des amis. Pour ceux qui apprécient le mode de vie actif et les loisirs en plein air, le projet offre un parc central pittoresque directement sur son territoire. Spacieuses zones vertes, chemins de marche et salons confortables deviendront l'endroit idéal pour les sports, promenades avec les enfants et réunions avec des amis. C'est la véritable oasis de la nature dans le centre-ville, où vous pouvez vous détendre et s'éloigner de mégapoles animées. Sur le territoire, il y a une piscine moderne avec un coin salon et une piscine séparée pour enfants, où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Le centre de fitness est équipé de machines avancées et offre un espace pour les sports à tout moment de la journée. Pour les familles avec enfants, il ya une aire de jeux, où ils peuvent passer un bon moment dans l'environnement sûr et confortable. Le complexe dispose également d'une salle multifonctionnelle, qui peut être utilisée pour des réunions, des événements ou des loisirs avec des voisins et des amis.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Salle de sport

aire de jeux pour enfants

salle multifonctionnelle

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement (50/50)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe a un emplacement stratégique - à proximité de Sheikh Zayed Roas, l'une des principales autoroutes de Dubaï. Il permet d'accéder facilement et rapidement aux principales zones d'affaires, telles que le centre-ville de Dubaï, la marina de Dubaï et la baie d'affaires, ainsi que les meilleurs restaurants, centres de divertissement et centres commerciaux de la ville. Les résidences SOLA seront idéales tant pour les professionnels que pour les familles, qui apprécient confort et confort. L'un des principaux avantages de ce complexe résidentiel est la proximité de la station de métro Energy, permettant un accès rapide et pratique au réseau de transport bien développé de Dubaï. Ici, vous pouvez oublier les embouteillages et les longs trajets - le métro permettra d'économiser du temps, de réduire les frais de transport et d'accéder aux centres d'affaires et culturels, centres commerciaux et les monuments de la ville avec facilité.