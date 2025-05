Complexe résidentiel New project IR1DIAN PARK with swimming pools and a clubhouse in the prospective area of JVC, Dubai, UAE

IR1DIAN PARK est un projet très attendu de l'un des plus grands développeurs du Jumeirah Village Circle. L'objet 1 développe le concept d'un complexe résidentiel de faible hauteur, créé pour ceux qui apprécient le confort, le style et la fonctionnalité pensée.

Situé au cœur de la zone dynamique et prospective de JVC, le projet offre l'équilibre idéal entre le rythme d'une ville et la proximité d'un quartier résidentiel. Des studios modernes, des appartements spacieux avec 1-2 chambres, pensés au dernier détail pour un maximum de confort, vous attendent. Les appartements partiellement meublés permettent de se déplacer rapidement et de profiter du confort sans tracas, et les aménagements fonctionnels créent le sentiment d'espace et de liberté. Le complexe résidentiel élégant deviendra la véritable île de la tranquillité parmi l'agitation de la ville et offre des équipements premium pour les loisirs et le style de vie actif. Il ya des piscines pour les enfants et les adultes, une salle de sport moderne avec des équipements de qualité, ainsi que des espaces de salon confortables, y compris un espace salon extérieur et un espace barbecue, où vous pouvez passer des soirées d'avertissement avec votre famille et vos amis. Il y a aussi une salle de jeux pour enfants, où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Et le clubhouse deviendra l'endroit idéal pour la communication, le travail et les loisirs dans un environnement amical.

Caractéristiques:

piscines pour enfants et adultes

Salle de jeux pour enfants

Salle de sport

clubhouse

Espace barbecue

salon extérieur

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40, 70/30 (plan de paiement après achèvement)

Caractéristiques des appartements

Appartements semi-meublés

Emplacement et infrastructure à proximité

IR1DIAN PARK est situé dans la zone prestigieuse de Jumeirah Village Circle, qui s'est déjà avéré être l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés et potentiels de Dubaï. La zone est idéale pour les familles avec enfants, en raison de la proximité des écoles, des jardins d'enfants, et un territoire sûr et équipé. Il y a aussi des magasins, des supermarchés, des cafés et des restaurants à distance de marche. Le haut potentiel d'investissement de la région fait du projet non seulement l'endroit idéal pour vivre, mais aussi l'investissement parfait. La croissance durable des prix de l'immobilier et la forte demande de location assurent un rendement attrayant, et l'emplacement pratique avec un accès rapide aux principales autoroutes, comme Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, permettent d'accéder aux zones clés de la ville facilement, y compris Dubai Marina, Downtown Dubaï et Palm Jumeirah.