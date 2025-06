Complexe résidentiel New residence Saas Hills with swimming pools, Dubai Science Park/Arjan, Dubai, UAE

Saas Hills by SAAS Properties est un projet remarquable, qui allie style moderne et harmonie naturelle, créant l'environnement résidentiel unique dans la zone dynamique de Dubai Science Park, Arjan. Saas Hills, est conçu pour ceux qui cherchent l'équilibre entre vie urbaine active et tranquillité de la nature, et offre un hébergement haut de gamme avec des équipements merveilleux.

Saas Hills comprend des studios élégants et des studios spacieux avec 1-3 chambres, avec des finitions de qualité. Les espaces sont créés avec un accent sur le confort, la fonctionnalité et l'attrait esthétique. Chaque détail est soigneusement pensé pour faire profiter les résidents du luxe entouré de tranquillité naturelle. Le projet offre une infrastructure riche pour les loisirs et le mode de vie actif.

Vivre à Saas Hills, c'est découvrir quelque chose de nouveau chaque jour : des promenades matinales le long de la piscine jusqu'à la soirée de tournage en plein air. Le projet promet de devenir la maison pour ceux, qui cherchent non seulement l'hébergement, mais un mode de vie à grande échelle, où chaque matin est plein de confort et de plaisir.

Équipements:

piscine de style plage

Piscines intérieures et extérieures

cinéma extérieur

salle de gym et de yoga

sauna et mur d'escalade

courts de paddle et de basketball

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement

50/50

Acompte 20%

5% tous les 6 mois et 50% à la fin

Caractéristiques des appartements

Seuls les studios sont entièrement meublés

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans la zone en développement dynamique de Dubai Science Park, Arjan.