Complexe résidentiel High-rise residential complex Timez with a wide range of amenities in the Silicon Oasis area, Dubai, UAE

Timez est un complexe résidentiel unique à Dubai Silicon Oasis, combinant des technologies innovantes, une architecture élégante et des équipements de première classe. Le projet est une tour haute avec des appartements entièrement meublés, conçus en tenant compte des tendances modernes du design et du confort. Grâce à un concept bien pensé et à un emplacement favorable, le complexe est idéal pour vivre et investir.

Les appartements se distinguent par des aménagements fonctionnels, des finitions de haute qualité et des fenêtres panoramiques qui ouvrent une vue impressionnante sur la ville. Les résidents pourront profiter d'une infrastructure exclusive, notamment d'une piscine à débordement, d'un centre de remise en forme, d'un barbecue, d'un cinéma extérieur et de terrains de jeux pour enfants. Attention aux détails et aux normes de construction élevées font de ce complexe une véritable incarnation du confort moderne.

Piscine à débordement et jacuzzi

Cinéma extérieur

Centre de fitness et zones de yoga

Zones de barbecue

Aires de jeux et piscines pour enfants

Parcs et espaces verts

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Dubai Silicon Oasis est une communauté dynamique offrant d'excellentes liaisons de transport, des établissements d'enseignement prestigieux, des magasins, des restaurants et des espaces verts. Il est à seulement 15 minutes du centre-ville de Dubaï et à 20 minutes de l'aéroport international.