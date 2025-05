Complexe résidentiel Three-bedroom new apartment in the premium coastal complex BlueWaters Bay with a unique location, JBR area, Dubai, UAE

L'île artificielle Bluewaters est l'un des plus beaux et branchés endroits à Dubaï avec de nombreux endroits élégants et un front de mer pittoresque. Les appartements offrent une vue sur l'île Bluewaters et la plus grande roue Ferris du monde Ain Dubaï d'un côté, et la plage et la ville de l'autre.

Le complexe d'élite offre une infrastructure développée à ses résidents, y compris une piscine pour adultes et enfants, un espace vert paysagé, des sentiers de marche, un terrain de sport, un court de tennis, des aires de loisirs et bien plus encore.

Avantages

La région a la plus forte demande d'appartements avec 2-3 chambres, comme la plupart des familles vivent ici.

En raison de la forte demande, le développeur vend ce projet sur une base de loterie. Vous avez une occasion unique d'acheter un appartement avec Tranio sans loterie en dessous du prix moyen du marché.

ATM - 750 m

Pharmacie - 1 km

École - 8 km

Hôtels à Burj Khalifa - 24 km

Aéroport - 37 km

Emplacement et infrastructure à proximité