Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE

Reef 1000 de Reef Development est un complexe résidentiel innovant, qui incarne l'idée d'une combinaison harmonieuse de design moderne et d'esthétique naturelle. Le projet est situé à Dubai Land Residence Complex et propose des appartements uniques avec la solution architecturale brevetée, y compris des jardins souterrains et des espaces de salon confortables. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable entourée de luxe, de nature et d'innovations technologiques.

Reef 1000 est créé pour ceux qui apprécient les innovations et le confort. Les appartements spacieux avec de hauts plafonds et plans de réflexion sont accompagnés de finitions exclusives et de systèmes utilitaires modernes. Les jardins souterrains sont l'offre unique du projet, créant l'atmosphère d'isolement et de silence. Il y a aussi un centre de fitness, une piscine et des terrains de jeux pour enfants, ce qui rend ce complexe idéal pour les familles.

Équipements:

jacuzzi dans la villa d'hôtes

jardins souterrains avec coin salon

zones de co-travail

sauna

aire de jeux pour enfants

piste de jogging

gymnases intérieurs et extérieurs

zones assises

coin salon sur le toit et espace barbecue

cour de cricket couverte

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement 20/40/40%.

Caractéristiques des appartements

Les unités seront inachevées mais avec des appareils de cuisine complets de marque Bosch et bien sûr l'aménagement.

Avantages

L'emplacement dans la zone prospective de Dubai Land Residence Complex assure une forte demande de location. Reef 1000 a le rendement de 5,7% et deviendra une ressource de confiance dans le portefeuille d'investissement. Le projet comprend des prix abordables avec une infrastructure pensée, ce qui en fait le choix idéal à la fois pour la vie et pour de bons investissements.

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubailand est situé le long de la Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) et est facilement accessible à partir de secteurs clés tels que Dubai Marina, Downtown Dubai et l'aéroport international de Dubaï. La région abrite plusieurs attractions comme le Global Village, IMG Worlds of Adventure et Dubai Outlet Mall.