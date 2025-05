Complexe résidentiel New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE

Havelock Residences est un nouveau projet résidentiel, une incarnation du style de vie moderne au cœur de l'une des zones les plus développées et les plus verdoyantes de Dubaï - Jebel Ali Village (jardins de découverte). Studios et appartements avec 1-2 chambres sont disponibles.

Les espaces intérieurs sont pensés au dernier détail - des cuisines élégantes, inspirantes pour les plats de maître et les soirées chaudes dans le sein de votre famille, aux salles de bains avec des finitions premium. Chaque résidence est équipée du système "Smart Home". Pour ceux qui aiment le style de vie actif et les loisirs familiaux, le complexe offre la gamme exclusive d'équipements. Il y a tout ici : d'un centre de fitness entièrement équipé et d'un studio de sport à une zone aqua avec piscines pour enfants et adultes, toboggans et places avec fontaines. Vous pouvez vous entraîner à l'intérieur et à l'extérieur - il y a un studio de yoga, une piste de jogging, un terrain de boxe, un espace de méditation en plein air, un golf VR et un terrain de basket à votre disposition. Pour les plus petits, il y a des aires de jeux intérieures et extérieures, des trampolines et des zones d'escalade sportive. Plongez dans l'atmosphère de coziness au salon extérieur avec une cheminée, goûtez barbecue au barbecue spécial, ou détendez-vous par le lagon pittoresque avec des terrasses de sable en cascade. Pour les natifs numériques, il y a des zones de jeux et des espaces multimédias.

Équipements:

studio de fitness

piste de jogging

cinéma extérieur

chambre d'enfants

Atelier de yoga

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

Parc à patins

mur d'escalade

terrain de basketball

borne de recharge électrique

Espace barbecue

Système "Smart Home"

simulateur de golf (VR golf)

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Appartements semi-meublés, appareils de cuisine TEKA + maison intelligente

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé à quatre minutes à pied de la station de métro Discovery Gardens 2, ce projet est conçu pour ceux qui apprécient l'accessibilité, le style et la qualité de vie.