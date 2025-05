Complexe résidentiel New Dawn Residence with a swimming pool and kids' playgrounds, JVC, Dubai, UAE

Binghatti Dawn est le complexe unique de Jumeirah Village Circle. Le projet offre 95 résidences exquises, qui sont remarquables pour les solutions de design modernes. Chaque appartement est un chef-d'œuvre d'art: une excellente attention aux détails, des matériaux de finition de haute qualité et des intérieurs élégants. Studios et appartements avec 1-2 chambres sont disponibles.

L'ameublement, qui comprend non seulement les meubles, mais aussi les appareils nécessaires à la vie confortable, joue un rôle essentiel dans l'aménagement intérieur. Le prix comprend: un réfrigérateur, une machine à laver, un four, un micro-ondes. De plus, l'ameublement est possible moyennant des frais supplémentaires.

Le projet Dawn by Binghatti offre à ses résidents des équipements, créant l'atmosphère confortable et confortable. La magnifique piscine, véritable oasis de détente, est à l'honneur. Vous pourrez profiter de jours ensoleillés ou vous détendre sous les étoiles et plonger dans le monde de la sérénité le soir ici. Le centre de fitness, équipé de machines modernes et de zones pour les activités de groupe, invite tout le monde, qui apprécie le style de vie actif. Tout le monde trouvera une occupation pour lui-même ici - que ce soit des entraînements de force, yoga ou cardio. Il y a des terrains de jeux parfaitement équipés pour les familles avec enfants, où ils peuvent passer un bon moment, se développer et communiquer avec les aînés. Les espaces sûrs pour les jeux créent les conditions idéales pour l'art et l'activité physique, assurant la tranquillité d'esprit pour les parents. Le lobby confortable est élégant et équipé de canapés confortables et décoration raffinée.

Équipements

piscine

centre de fitness

aire de jeux pour enfants

lobby confortable

Plan de paiement (70/30)

Caractéristiques des appartements

Les appareils (réfrigérateur, lave-linge, four, micro-ondes) sont inclus.

L'ameublement est possible moyennant des frais supplémentaires.

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï offre de nombreux avantages pour le projet résidentiel. Il est remarquable pour son emplacement pratique, assurant un accès rapide aux autoroutes principales et facilitant la circulation dans la ville. L'infrastructure de la région est bien développée. Il ya des magasins, des restaurants, des parcs et des écoles ici, ce qui rend attrayant pour les familles. JVC est célèbre pour sa faible densité de construction, créant une atmosphère confortable et confortable. En outre, la région se développe activement, ouvrant de nouvelles possibilités d'investissement et d'augmentation des prix de l'immobilier.