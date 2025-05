Complexe résidentiel New complex of villas Park Gate 2 with kids' playgrounds and communal spaces close to a golf course, Dubai Hills Estate, Dubai, UAE

Park Gate 2 est un complexe de villas au milieu de la nature et de la dynamique urbaine, situé au cœur de la zone prestigieuse de Dubai Hills Estate. Le projet résidentiel unique du célèbre développeur Emaar Properties combine idéalement une architecture moderne, des équipements haut de gamme et un emplacement inégalé. Les villas avec 4-5 chambres offrent des balcons spacieux, terrasses sur le toit et une vue magnifique sur les parcs luxuriants et les espaces verts paysagers. Les fenêtres au plafond remplissent les maisons de lumière naturelle, et la palette de couleurs neutres dans les intérieurs à l'aide de textures naturelles crée l'atmosphère de tranquillité et de convivialité.

Les résidents du complexe peuvent profiter d'installations sportives, y compris une salle de sport, un terrain de paddle et un ping-pong. Pour un bon repos, il y a des piscines spacieuses, des aires de barbecue, des terrains de jeux pour enfants et des espaces communs confortables pour les réunions avec les voisins et les parents. Park Gate 2 villas sont créées pour ceux qui apprécient l'harmonie de la nature et de la vie urbaine, recherchent l'espace, le style et la qualité.

Équipements:

piscine privée

centre de fitness

Paddle court et tennis de table

aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 80/20

Caractéristiques des appartements

Les cuisines sont équipées.

Emplacement et infrastructure à proximité

Park Gate 2 est situé directement à l'entrée de Dubai Hills Estate et assure un accès direct à Al Khail Road speedway, d'où vous pouvez obtenir le centre-ville de Dubaï, Dubai Marina et tous les centres d'affaires et touristiques clés en quelques minutes. Cet endroit attire l'attention non seulement par l'esthétique et la commodité, mais aussi par une opportunité d'investissement parfaite : la région se développe dynamiquement, et l'immobilier d'Emaar est connu pour l'augmentation durable des coûts et la forte demande.