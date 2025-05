Complexe résidentiel New One Park Square Residence with swimming pools, a sports ground and a club, JVC, Dubai, UAE

One Park Square est un nouveau projet élégant au cœur de JVC. Le complexe combine le design moderne élégant et les matériaux de finition haut de gamme, assurant un maximum de confort et de fonctionnalité pour ses résidents. Les appartements sont partiellement meublés, donnant l'occasion de créer l'espace, reflétant votre propre style. Les cuisines spacieuses, équipées d'appareils Teka de haute qualité, y compris les réfrigérateurs, les cuisinières, les fours et les lave-vaisselle, offrent tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable. Les hauts plafonds (3,3 m) et les murs lumineux créent la sensation d'espace de respiration et de luminosité, et les aménagements réfléchis des appartements assurent un niveau de confort élevé.

One Park Square offre à ses résidents un large éventail d'équipements modernes, rendant la vie vraiment confortable ici. La piscine extérieure de 40 mètres de long pour adultes et la piscine séparée pour enfants vous aideront à vous détendre et à profiter d'une vue panoramique. L'espace barbecue est idéal pour des réunions entre amis et en famille. Pour les aventuriers en plein air, il y a une piste de jogging et un centre de fitness, où vous pouvez rester en forme sans quitter le territoire du complexe. Le terrain de sport et le skate park ajoutent de la diversité à vos activités sportives, et le terrain de jeux pour enfants garantit que votre jeu sera intéressant et sûr pour vos enfants au milieu de la verdure.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

sauna et bain de vapeur

terrain sportif

piste de jogging

centre de fitness

Parc à patins

aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

clubhouse

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement (60/40)

Caractéristiques des appartements

En partie meublé, cuisine clé en main entièrement équipée et salles de bains

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï offre de nombreux avantages pour le projet résidentiel. Il est remarquable pour son emplacement pratique, assurant un accès facile aux autoroutes principales, facilitant ainsi le déplacement de la ville. L'infrastructure de la région est bien développée - il ya des magasins, des restaurants, des parcs et des écoles ici, ce qui rend attrayant pour les familles. JVC est célèbre pour sa faible densité de construction, qui crée l'ambiance confortable et confortable. De plus, le pays se développe activement, ouvrant de nouvelles possibilités d'investissement et d'augmentation des prix de l'immobilier.