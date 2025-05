Complexe résidentiel New Affini Residence with a spa, restaurants and 5-star services, Al Jaddaf, Dubai, UAE

Affini by HAMRK Real Estate Development est le complexe résidentiel unique dans le quartier prestigieux d'Al Jaddaf, qui allie style raffiné, confort d'un hôtel 5 étoiles et accessibilité du centre-ville de Dubaï à 5 minutes en voiture. Ce projet est créé pour ceux qui apprécient le luxe, la commodité et les opportunités d'investissement avantageuses. L'architecture moderne et les résidences élégantes de marque créent l'atmosphère élégante et confortable, et l'infrastructure pensée assure le niveau de service parfait.

Un service cinq étoiles et des investissements valorisants - les résidents du complexe peuvent profiter d'équipements haut de gamme, y compris une piscine avec un coin salon, un centre de remise en forme, un spa, des restaurants et des services 24h/24. Un niveau de finition élevé et des services exclusifs font d'Affini par HAMRK le projet, qui redéfinit l'immobilier urbain. Et le transfert complexe de cette année ouvre des opportunités uniques pour les investisseurs, offrant la combinaison de l'emplacement prestigieux et des prix attractifs.

Équipements:

piscine panoramique

spa avec la chambre à neige unique

salle de fitness avec équipement premium

zones de yoga et de pilates

espace salon et barbecue spacieux

Achèvement - 3ème trimestre de 2025.

Plan de paiement

30/70 après paiement pour 2,5 ans

Caractéristiques des appartements

Marque, services et entièrement meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement idéal et le style de vie dynamique - Al Jaddaf se développe rapidement, devenant l'une des zones les plus recherchées de Dubaï. L'activité commerciale, l'attractivité touristique et le confort isolé se complètent mutuellement ici. Le complexe offre un accès facile aux principaux monuments de la ville: Dubai Creek, Burj Khalifa, Dubai Mall et de nombreux restaurants, parcs et zones de marche. L'accessibilité parfaite du transport fait d'Affini by HAMRK le lieu idéal pour la vie et la location.