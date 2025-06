Complexe résidentiel New Grove Residence with swimming pools, JVC, Dubai, UAE

Vous avez l'occasion unique de faire partie du projet Grove, qui incarne l'harmonie du mode de vie moderne et l'isolement avec la nature. Grove n'est pas seulement le logement, mais la véritable retraite pour ceux qui apprécient la qualité de vie. Chacun des 388 appartements avec 1-3 chambres est conçu avec la considération des plus hauts standards. Les matériaux naturels et les détails pensés créent l'atmosphère de la convivialité et de l'harmonie. De hauts plafonds et de grandes vérandas remplissent l'espace de lumière, permettant de profiter de chaque moment passé dans votre nouvelle maison.

Dans le complexe, vous trouverez de nombreuses commodités, qui rendront votre vie beaucoup plus confortable. Il ya des piscines pour les enfants et les adultes, des activités et des espaces de yoga, des terrains de jeux. Grove est l'endroit où vous pouvez non seulement recharger les batteries, mais profiter d'un style de vie actif entouré par la nature.

Le projet a été conçu en tenant compte de tous les détails et des principes écologiques.

Les appartements de Grove sont livrés sans meubles, vous donnant l'occasion de créer un espace, de rencontrer vos goûts privés et de style. Tous les appareils de cuisine nécessaires sont installés. Si vous voulez que votre nouvelle maison devienne encore plus confortable, il est possible d'adapter la maison à un coût supplémentaire.

Équipements

piscines pour enfants et adultes

espace fitness extérieur

zones de yoga

terrain de basketball

Cour de pagaie

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 1er trimestre de 2026.

Plan de paiement - 70/30.

Installations et équipement dans la maison

Sans meubles, avec appareils de cuisine.

L'ameublement est possible moyennant des frais supplémentaires.

Emplacement et infrastructure à proximité

Район Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï offre de nombreux avantages pour le projet résidentiel. Il est remarquable pour l'aménagement pratique, assurant un accès facile aux autoroutes principales, facilitant ainsi le déplacement de la ville. L'infrastructure de la région est bien développée. Il ya des magasins, des restaurants, des parcs et des écoles, ce qui rend attrayant pour les familles. JVC est célèbre pour sa faible densité, créant l'atmosphère confortable et confortable. En outre, la région se développe rapidement, ouvrant de nouvelles possibilités d'investissement et de hausse des prix de l'immobilier.