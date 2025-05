Complexe résidentiel New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE

Oak Yard Residences by One Yard est le complexe résidentiel unique, où la nature et les technologies se réunissent, créant l'espace pour une vie confortable et harmonieuse. L'architecture du projet s'inspire de l'environnement naturel: les matériaux naturels sont des udes dans les façades et les finitions intérieures, et chaque résidence est équipée d'une terrasse spacieuse, permettant aux résidents de se sentir communication avec la nature sans quitter la maison. Grâce au système "Smart Home", vous pouvez contrôler l'éclairage, le climat et les rideaux en cliquant sur un bouton, ce qui rend la vie quotidienne encore plus pratique.

Pour ceux qui apprécient le mode de vie actif, le complexe dispose de zones de fitness modernes : de l'entraînement cardio et de la force à TRX, pilates et yoga. La piscine à débordement avec des espaces lounge confortables deviendra le lieu de détente préféré après une journée chargée, et les espaces spa avec un sauna traditionnel et infrarouge permettront de recharger les batteries. Le travail et le développement sont aussi agréables que les loisirs ici - Green Business Lab, y compris un espace de co-travail, des salles Zoom, des salles de conférences et un bar sain, est spécialement créé à cet effet.

Le complexe est pensé au dernier détail: les appartements ont des matelas haut de gamme, assurant un sommeil de qualité, et pour les enfants, il ya la zone de jeu unique Bioliving, où ils peuvent explorer le monde en toute sécurité. Les résidents peuvent profiter d'un barbecue confortable, de parcs verts pittoresques et d'une atmosphère relaxante de l'espace résidentiel haut de gamme. Tout le monde trouvera quelque chose pour lui - que ce soit le confort, le style ou la qualité de vie parfaite!

Équipements:

piscine à débordement et espaces lounge

5 zones de fitness: cardio, entraînement de force, TRX, pilates, yoga

deux saunas: traditionnel et infrarouge

Green Business Lab collabore avec des salles de zoom, des salles de conférence et un bar sain

Aire de jeux pour enfants Bioliving

espace barbecue et aire de loisirs

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement 10/50/40

Caractéristiques des appartements

Finition allemande et italienne; semi-meublé avec option de entièrement meublé

Palm Jumeirah - 15 minutes

Burj Al Arab - 22 minutes

Burj Khalifa - 20 minutes

Aéroport - 30 minutes

Dubai Mall - 20 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité