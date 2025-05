Baccarat Residences Dubaï est l'épitome de la sophistication et du luxe au cœur de Dubaï. Le complexe résidentiel se situe dans le centre-ville de Dubaï et offre un style de vie qui allie confort et élégance architecturale. Situées à proximité du légendaire Burj Khalifa, les résidences vous offrent une vue panoramique imprenable. Appartements avec 3-4 chambres et penthouses luxueux sont disponibles à l'achat.

Les deux tours du complexe, Baccarat Hotel & Residences Dubai et Baccarat Residences Dubai, créent un ensemble harmonieux où l'élégance coexiste avec des équipements modernes. Alors que l'hôtel plaît à ses clients avec des restaurants chics, des bars et des centres de bien-être, la tour, conçue exclusivement pour les résidents, offre la paix, l'intimité et un sentiment d'exclusivité. La vie ici est une combinaison de l'énergie de Dubaï moderne et le confort sophistiqué, où chaque jour vous pouvez profiter de l'harmonie et de la beauté.

Possibilités supplémentaires

Vous apprécierez le service de signature "La Vie Baccarat", qui reflète une subtile combinaison de soins et d'hospitalité discrète. Un concierge personnel, disponible uniquement pour les résidents, ouvrira les portes à un monde d'opportunités uniques, qu'il organise des événements privés, réserve des restaurants exclusifs ou accède aux meilleurs événements culturels à Dubaï et au-delà. Les résidences sont équipées de toutes les commodités nécessaires à une vie confortable et satisfaisante. Pour les gourmets, il y a un restaurant gastronomique, un café de boulangerie et un restaurant toute la journée. Vous pourrez également profiter d'un spa luxueux, d'un salon de beauté et de piscines avec vue sur la ville. Pour un mode de vie actif, il y a un studio de fitness et de yoga, et pour les plus jeunes résidents, un espace de jeux pour enfants a été créé. Les résidents peuvent organiser des réunions d'affaires ou des événements privés dans des salles spécialement équipées.

Caractéristiques des appartements

Les intérieurs des résidences ont été créés par les architectes de renommée mondiale Studio Libeskind et les designers 1508 Londres. Chambres spacieuses, inondées de lumière naturelle, éléments décoratifs inspirés de l'esthétique de Baccarat ajoutent une touche de chic sophistiqué. Ces résidences ne sont pas seulement un lieu de vie, elles sont un espace pour exprimer votre individualité et créer une atmosphère unique.

les pistes de jogging;

Piscine;

aire de jeux pour enfants;

Piscine pour enfants;

Aire de barbecue;

Centre de fitness et gymnase.

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Plan d'installation 60/40:

5% – lors de la réservation;

15% – lors de la signature du contrat d'achat et de vente

10% - six mois après la signature de l'accord

10% - un an après la signature de l'accord

10% - un an et demi après la signature de l'accord

10% – deux ans après la signature de l'accord

40% – après l'exécution du projet (Q2 2026)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le centre-ville de Dubaï est le cœur de Dubaï et l'un des quartiers les plus prestigieux et reconnaissables de la ville, qui incarne un style de vie urbain moderne et le plus haut niveau de confort. Voici les principales attractions, telles que le légendaire Burj Khalifa - le bâtiment le plus haut du monde, l'emblématique fontaine de Dubaï, créant un spectacle à couper le souffle d'eau et de lumière, ainsi que le plus grand centre commercial et de divertissement du monde Dubai Mall. Cette zone est un véritable centre d'attraction pour les résidents et les visiteurs de la ville, offrant une abondance d'opportunités pour le shopping, les loisirs, les événements culturels et la gastronomie exquise. Le centre-ville de Dubaï allie parfaitement le luxe et le dynamisme d'une grande ville à la commodité de vivre. De larges boulevards, des places vertes et des complexes résidentiels modernes créent un espace harmonieux pour vivre et travailler. L'un des principaux avantages du centre-ville de Dubaï est son emplacement stratégique. La zone est idéalement reliée à d'autres parties de la ville en raison de sa proximité des principales artères de transport, y compris Sheikh Zayed Road. Dubai International Aéroport, quartier d'affaires DIFC, zones de plage et d'autres endroits clés sont à seulement quelques minutes.