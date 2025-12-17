Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Abou Dabi, Émirats arabes unis

Abou Dabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
15 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Zayed City, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Zayed City, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 374 m²
Villas et maisons en bord de mer de luxe avec plan de paiement à Abu Dhabi Ghantoot est une …
$2,74M
Maison de ville 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 625 m²
Nombre d'étages 2
Al Zeina is the latest mixed-use development in one of the prestigious locations of Abu Dhab…
$1,42M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 9
Nombre d'étages 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 720 m²
Nombre d'étages 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Villa 5 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 414 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$3,00M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$1,63M
Duplex 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Duplex 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 279 m²
Sol 11/13
Appartements de luxe sur la première île d'Ever Branded by Brabus L'île de Brabus est située…
$5,12M
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 526 m²
Nombre d'étages 2
Invest your money in this sophisticated villas where luxury is surrounding it from top to bo…
$3,00M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 746 m²
Nombre d'étages 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 163 m²
Nombre d'étages 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$3,01M
Villa 4 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$2,10M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 874 m²
Nombre d'étages 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$15,29M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 068 m²
Nombre d'étages 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$2,99M
Villa 5 chambres dans Zayed City, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Zayed City, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 442 m²
Villas et maisons en bord de mer de luxe avec plan de paiement à Abu Dhabi Ghantoot est une …
$2,71M
