Maisons avec garage à vendre en Abou Dabi, Émirats arabes unis

Abou Dabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
23 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 9
Nombre d'étages 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 720 m²
Nombre d'étages 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 2 271 m²
Nombre d'étages 2
Invest your money in this sophisticated villas where luxury is surrounding it from top to bo…
$5,23M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 348 m²
Nombre d'étages 2
This Arabian village is based on regional characteristics and employs the art of moderation …
$834,543
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 566 m²
Nombre d'étages 2
West Yas is located along Yas Island’s natural mangroves and features 1,017 four and five-be…
$1,61M
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 542 m²
Nombre d'étages 2
Start to own a perfect investment with this luxurious and high-end Villa! This quality and m…
$1,82M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 690 m²
Nombre d'étages 2
This luxurious and unique villa is located in Hidd Al Saadiyat, Facing a wonderful beach, an…
$3,75M
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 282 m²
Nombre d'étages 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$933,708
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 351 m²
Nombre d'étages 2
Golf Gardens is a very popular compound with outstanding leisure facilities including pool, …
$1,42M
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 166 m²
Nombre d'étages 2
Welcome to a natural island where every activity under the sun is just moments away. A sough…
$531,695
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Maison de ville 2 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More space to grow…
$454,293
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Own a home perfect for your growing family, in a sought-after but accessible destination on …
$698,984
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 271 m²
Nombre d'étages 2
Bloom is the place to own! “As the name suggests your life will be in BLOOM” The property a…
$986,950
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 526 m²
Nombre d'étages 2
Invest your money in this sophisticated villas where luxury is surrounding it from top to bo…
$3,00M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 746 m²
Nombre d'étages 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 163 m²
Nombre d'étages 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$3,01M
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 266 m²
Nombre d'étages 2
This Arabian village is based on regional characteristics and employs the art of moderation …
$567,688
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 348 m²
Nombre d'étages 3
Al Reef Villas is a Cozy Gated Community with different Styles. with textured wall finishes,…
$775,983
Maison de ville 2 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More space to grow…
$454,293
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
The Perfect Single Row Home For You & Your Family With smart fixtures, quality fittings a…
$518,727
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 874 m²
Nombre d'étages 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$15,29M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 068 m²
Nombre d'étages 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$2,99M
