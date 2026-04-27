Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Abou Dabi
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Abou Dabi, Émirats arabes unis

villas
102
maisons de ville
19
148 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 325 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$2,04M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Nombre d'étages 3
Maisons à vendre à Abu Dhabi avec Spacious Layouts et zones vertes Ce projet à Abu Dhabi pro…
$2,42M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 495 m²
Nombre d'étages 3
Maisons séparées avec ascenseurs et piscines privés à Abu Dhabi Ces maisons autonomes sont s…
$3,06M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Maison 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 389 m²
Nombre d'étages 3
Maisons à vendre à Abu Dhabi avec Spacious Layouts et zones vertes Ce projet à Abu Dhabi pro…
$2,21M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 401 m²
Nombre d'étages 3
Maisons séparées avec ascenseurs et piscines privés à Abu Dhabi Ces maisons autonomes sont s…
$2,48M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 6
Surface 321 m²
Nombre d'étages 3
Maisons à vendre à Abu Dhabi avec Spacious Layouts et zones vertes Ce projet à Abu Dhabi pro…
$1,83M
Laisser une demande
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa 5 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 418 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$2,72M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 6 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 604 m²
Nombre d'étages 2
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$4,08M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,19M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 389 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,03M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Sol 1
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,52M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 389 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,01M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Maisons de ville avec des équipements haut de gamme et un accès facile à l'aéroport à Khalif…
$1,29M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 616 m²
Nombre d'étages 3
Elégante villa dans la communauté luxueuse Phase Kayan Deux ! Une excellente option pour viv…
$1,70M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 259 m²
Sol 11
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,45M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,42M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,18M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 324 m²
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,85M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 389 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,05M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,18M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 233 m²
La Bay Residence est un projet d'élite situé sur la côte de l'île Yas. Le développeur de Bay…
$1,31M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,22M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 248 m²
Sol 11
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,27M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,44M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 262 m²
Sol 11
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,40M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,50M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,18M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 233 m²
La Bay Residence est un projet d'élite situé sur la côte de l'île Yas. Le développeur de Bay…
$1,16M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Duplex 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 279 m²
Sol 11/13
Appartements de luxe sur la première île d'Ever Branded by Brabus L'île de Brabus est située…
$5,12M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 6
Surface 378 m²
Nombre d'étages 4
Maisons de luxe avec options de paiement flexibles à Abu Dhabi La commune est située à Khali…
$1,20M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Abou Dabi, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller