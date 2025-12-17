Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Abou Dabi, Émirats arabes unis

Abou Dabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
127 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Sol 1
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,34M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,18M
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 280 m²
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,33M
AtlantaAtlanta
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 233 m²
La Bay Residence est un projet d'élite situé sur la côte de l'île Yas. Le développeur de Bay…
$1,12M
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 187 m²
Sol 11
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$940,490
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 332 m²
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,61M
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 389 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,01M
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 162 m²
Sol 11
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$982,109
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,44M
Moya7yaMoya7ya
Villa 4 chambres dans Zayed City, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Zayed City, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 374 m²
Villas et maisons en bord de mer de luxe avec plan de paiement à Abu Dhabi Ghantoot est une …
$2,74M
Maison de ville 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 625 m²
Nombre d'étages 2
Al Zeina is the latest mixed-use development in one of the prestigious locations of Abu Dhab…
$1,42M
Villa 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 166 m²
Nombre d'étages 2
Own a home perfect for your growing family, in a sought-after but accessible destination on …
$700,281
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 389 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,05M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 9
Nombre d'étages 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 720 m²
Nombre d'étages 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 316 m²
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,56M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 504 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,18M
Villa 5 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 414 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$3,00M
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 748 m²
Nombre d'étages 2
This luxurious and unique villa is located in Hidd Al Saadiyat, Facing a wonderful beach, an…
$3,88M
Maison de ville 2 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$656,189
Villa 5 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 2 271 m²
Nombre d'étages 2
Invest your money in this sophisticated villas where luxury is surrounding it from top to bo…
$5,23M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 348 m²
Nombre d'étages 2
This Arabian village is based on regional characteristics and employs the art of moderation …
$834,543
Maison de ville 3 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 4
Niché dans la ville sereine et en développement rapide de Khalifa, cette communauté de maiso…
$1,20M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Sol 1
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,44M
Villa 4 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Villa exclusive dans les jardins d'AlJurf – Kayan 2! Premier emplacement le long de la côte …
$1,55M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,44M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,50M
Villa 4 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 407 m²
Un nouveau projet de Baraka sur l'île de Yas, Abu Dhabi. Ce projet offrira un style de vie s…
$1,95M
Villa 6 chambres dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 6
Surface 501 m²
Sol 1
Fay Al Reeman II est la deuxième phase du projet Fay Al Reeman des propriétés Aldar dans la …
$1,45M
Villa 3 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Villa dans le nouveau complexe résidentiel Jaco…
$1,63M
