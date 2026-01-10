Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Usativska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Usativska silska gromada, Ukraine

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Naberezhne, Ukraine
Appartement 1 chambre
Naberezhne, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 47 m²
Sol 4/4
$30,000
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Appartement 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 61 m²
Sol 5/5
$36,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Usativska silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller