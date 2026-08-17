Studios à vendre en Ukraine

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Studio 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Studio 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 1/3
(Soupirs)L'appartement parfait dans le cœur d'Odessa est votre nouvelle maison ou une entrep…
$103,000
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