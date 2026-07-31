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Immobilier commercial en Skhidnytsia, Ukraine

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5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 500 m² dans Skhidnytsia, Ukraine
Propriété commerciale 1 500 m²
Skhidnytsia, Ukraine
Surface 1 500 m²
Je vais payer un profit en faisant des affaires au centre d'un resort sous une rivière parfu…
$1,32M
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Autre 850 m² dans Skhidnytsia, Ukraine
Autre 850 m²
Skhidnytsia, Ukraine
Surface 850 m²
Je vendrai l'entreprise prête pour la station Est : Le bâtiment de la zone est 850 m2.14 piè…
$999,999
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Propriété commerciale 1 421 m² dans Skhidnytsia, Ukraine
Propriété commerciale 1 421 m²
Skhidnytsia, Ukraine
Surface 1 421 m²
Je vais vous donner un groupe particulièrement sain au centre même de Centhonk, qui est une …
$1,15M
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Autre 425 m² dans Skhidnytsia, Ukraine
Autre 425 m²
Skhidnytsia, Ukraine
Surface 425 m²
Une maison d'hôtes à l'Est au sommet de la montagne, une entreprise familiale, une survivant…
$649,999
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Propriété commerciale 560 m² dans Skhidnytsia, Ukraine
Propriété commerciale 560 m²
Skhidnytsia, Ukraine
Surface 560 m²
Je vendrai le complexe de carburant à la valeur nationale de l'Est. Il y a des sources cons…
$699,999
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