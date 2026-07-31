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Propriétées résidentielles à vendre en Skhidnytsia, Ukraine

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1 propriété total trouvé
Maison dans Skhidnytsia, Ukraine
Maison
Skhidnytsia, Ukraine
Surface 300 m²
Le seul type de manoir dans la meilleure tradition ukrainienne. L'élégance des maisons de cl…
$649,999
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