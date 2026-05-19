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Penthouses Piscine à vendre en Ukraine

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Oblast d'Odessa
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1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Penthouse 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 989 m²
Sol 7/3
Penthouse unique de 3 étages au centre d'OdesaUn penthouse de trois étages unique au dernier…
$3,00M
T.V.A.
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